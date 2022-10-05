«دبي الدولي» يستعيد 100% من شبكة الربط الدولية

أظهرت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي حالياً بشكل مباشر، تجاوز 215 وجهة ضمن شبكتها العالمية في 90 دولة بقارات العالم الست، في وقت تعمل بالمطار 72 شركة طيران دولية.

ووفقاً لبيانات رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن مطار دبي استعاد ما نسبته 100% من شبكة الربط مع دول العالم، وأكثر من 87% من الوجهات، فضلاً عن 107% بالنسبة لعدد شركات الطيران، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».

وجهات جديدة

وتشير جداول الرحلات إلى أكثر من 11 وجهة جديدة يخدمها مطار دبي الدولي حالياً، مقارنة بمستويات بداية أغسطس 2022، بما في ذلك المحطات الموسمية إلى وجهات سياحية شغلتها شركة «فلاي دبي».

كما تظهر البيانات وتيرة التعافي المتواصلة في مطار دبي الدولي، على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع النقل الجوي حول العالم بسبب الجائحة، وفي ظل بروتوكولات السفر، وحالة الإغلاق الجزئي لبعض الأسواق الدولية. وتشمل تلك البيانات شركات الطيران المخصصة لعمليات نقل الركاب، باستثناء شركات الشحن الجوي.

زيادة قياسية

واستقبل مطار دبي الدولي نحو 27.9 مليون مسافر، خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً زيادة قياسية بنسبة 161.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليتجاوز إجمالي عدد المسافرين المسجل عام 2021، بنحو 1.2 مليون مسافر، مدعوماً بالأداء القوي الذي حققه المطار في الربع الثاني من عام 2022، على الرغم من انخفاض الطاقة الاستيعابية للمطار خلال أعمال تجديد المدرج الشمالي، التي استمرت 45 يوماً خلال مايو ويونيو من عام 2022.

وتواصل المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين.

«طيران الإمارات»

ورفعت «طيران الإمارات» شبكة وجهاتها الدولية من 120 وجهة في بداية السنة المالية 2021-2022 إلى 140 وجهة بحلول 31 مارس 2022.

وأعلنت الناقلة خلال يوليو الماضي عن وجهات جديدة، فضلاً عن رحلات إضافية إلى محطاتها القائمة.

«فلاي دبي»

وباتت «فلاي دبي» تشغل رحلات منتظمة إلى سبع وجهات في آسيا الوسطى، بما في ذلك ألماتي ونور سلطان في كازاخستان، وبيشكيك في قيرغيزستان، ودوشانبي في طاجيكستان، فضلاً عن نمنكان وسمرقند وطشقند في أوزبكستان.

كما أطلقت «فلاي دبي»، رحلاتها الى مدينة سمرقند الأوزبكية لتصبح بذلك أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات مباشرة من دبي إلى هذه المدينة.

الأول في السعة المقعدية

أظهرت أحدث بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي وصل إلى نحو 3.94 ملايين مقعد مجدول خلال سبتمبر 2022، ليحتفظ «دبي الدولي» بذلك، بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة، وبفارق كبير، مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الذي حلّ ثانياً.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها المؤسسة، واصل مطار دبي الدولي أداءه القوي، ليحلّ في المركز الثاني عالمياً، في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية) معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا»، الذي حلّ أولاً.

27.9

مليون مسافر استقبلهم مطار دبي في ستة أشهر مسجلاً زيادة قياسية بنسبة 161.9%.

عدد شركات الطيران العاملة في المطار يتخطى مستويات ما قبل «الجائحة».

11 وجهة جديدة يخدمها المطار حالياً، مقارنة بمستويات بداية أغسطس 2022.