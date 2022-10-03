«حديد الإمارات أركان»: مشروع اللفائف الجديد يزيد الإنتاج إلى 5.2 ملايين طن سنوياً

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «حديد الإمارات أركان»، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن المجموعة لاتزال في طور الحصول على الموافقات النهائية لمشروع اللفائف المدرفلة على الساخن الذي سيسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمجموعة وتنويع منتجاتها وقاعدة عملائها.

وأوضح الرميثي، أن المشروع سيرفع طاقة المجموعة من 3.5 ملايين طن سنوياً إلى 5.2 ملايين طن سنوياً عند اكتماله، كما سيسهم في دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات «مشروع 300 مليار»، حيث ستمكن المنتجات المسطحة الجديدة العديد من الصناعات التحويلية والتطبيقات في الدولة الداعمة لصناعة السيارات، والصناعات الكهربائية، والأنابيب، والأجهزة المنزلية.

وأضاف الرميثي، أن المجموعة تقدم طيفاً واسعاً من المنتجات والخدمات والحلول التي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات والصناعات، بما في ذلك قطاعات الإنشاءات والطاقة والنقل.

وتابع: «يتم شحن منتجاتنا النهائية التي ننتجها في أبوظبي إلى أكثر من 60 دولة في مختلف أنحاء العالم، من بينها أسواق بارزة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية وجنوب شرق آسيا وأستراليا، حيث تستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بدءاً من تطبيقات الهندسة البحرية وتشييد ناطحات السحاب والمباني، وصولاً إلى مشروعات البنية التحتية في مختلف أرجاء العالم».

ولفت الرميثي، إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم تصدير 38% من مبيعات الحديد للأسواق العالمية، فيما تسعى المجموعة إلى زيادة مبيعاتها وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية بما يتماشى مع أهدافها التسويقية ودعماً للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تعزيز المنتجات الوطنية على الصعيد الدولي تحت مظلة «صنع في الإمارات».

وأكد الرميثي أن «حديد الإمارات أركان»، تحرص على تلبية متطلبات العملاء وتسهيل إجراءات تصدير المنتجات المتنوعة وعالية الجودة التي تخدم قطاعات حيوية ورئيسة، مشيراً إلى أن منتجات الشركة تخضع لتدابير مكثفة لضمان الجودة التي يتم تنفيذها في مختلف جوانب عملية التصنيع والمعتمدة من قبل مؤسسة «يو كي كيرز» البريطانية بالتوازي مع الشهادات الخاصة بكل دولة من أسواق التصدير الخارجية.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «حديد الإمارات أركان»، إلى أن المجموعة قامت أخيراً بتصدير أولى شحناتها من الكلنكر إلى كل من سلطنة عُمان، والبحرين وبنغلاديش، خلال العام الجاري، فيما ستواصل الشركة جهودها لفتح أسواق جديدة بالتماشي مع استراتيجيتها التوسعية.

وأشار الرميثي، إلى أن «حديد الإمارات أركان» تلعب دوراً محورياً في دعم القطاع الصناعي في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص، حيث أسهمت المجموعة بـ21% في الناتج الصناعي لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي.