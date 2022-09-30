انخفاض أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و«أي بلس 91» انخفاضات في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وتم تخفيض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 38 فلساً من 3.41 درهم في سبتمبر إلى 3.03 درهم في أكتوبر، وبنسبة تتجاوز 11%، كما نزل سعر لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 38 فلساً من 3.30 درهم في سبتمبر إلى 2.92 درهم في أكتوبر بنسبة تتجاوز 11.5%، ونزل سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 37 فلساً من 3.22 درهم في سبتمبر إلى 2.85 درهم في أكتوبر وبنسبة تصل الى 11.5%، كما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر من 3.87 درهم في سبتمبر إلى 3.76 درهم في أكتوبر بنسبة 2.8 %.