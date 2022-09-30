بدء الاكتتاب في 11 % من أسهم "برجيل" بسوق أبو ظبي للأوراق المالية

بدأ صباح اليوم الاكتتاب العام في 11% من رأس مال شركة برجيل القابضة بسوق أبو ظبي للأوراق المالية وبما يعادل 550.7 مليون سهم منها 10 % للأفراد و90 % للمستثمرين المحترفين.

وبحسب تفاصيل نشرة الاكتتاب تم توزيع الاكتتاب إلى شريحتين الأولى للأفراد بواقع 55.07 مليون سهم والثانية للمستثمرين المحترفين بعدد 495.66 مليون سهم.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى " الأفراد" 5000 درهم مع زيادة الطلبات بواقع 1000 درهم ومضاعفاتها وبدون حد أقصى.

فيما تم تحديد الحد الأدنى لاكتتاب المستثمرين المحترفين بقيمة واحد مليون درهم وبدون حد أقصى .

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2 إلى 2.45 درهم للسهم الواحد .

وتنتهي الفترة المحددة للشريحة الأولى والثانية (شريحتي الأفراد والمستثمرين المحترفين) بتاريخ 4 أكتوبر 2022 ومن المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 10 أكتوبر 2022.