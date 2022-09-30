«سياحة أبوظبي» تحدث الإجراءات الاحترازية في الفنادق والمواقع الترفيهية

أفادت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بأن «ارتداء الكمامة في المناطق الداخلية والخارجية في المنشآت الفندقية والسياحية والفعاليات والمتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية، يعتبر اختيارياً، وينبغي ارتداء الكمامة لمزودي الخدمات الغذائية والمصابين والحالات المشتبهة، مع التوصية بلبس الكمامة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».

وقالت الدائرة، في تعميم أصدرته أمس، ووجهته إلى جميع المنشآت الفندقية والسياحية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات والمتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية، إن «مدة صلاحية (المرور الأخضر) في تطبيق (الحصن) للأشخاص الحاصلين على التطعيم، بشكل كامل، هو 30 يوماً، وسبعة أيام لغير المطعمين». ونبهت إلى ضرورة تطبيق «المرور الأخضر» في جميع الفعاليات، مشيرة إلى أنه يحق لمنظمي الفعاليات، أخذ تدابير احترازية إضافية، عند الحاجة.

ونوهت الدائرة، بأنه سيتم الإبلاغ عن أي تحديثات إضافية للإجراءات الاحترازية المطلوبة، وفقاً لذلك.