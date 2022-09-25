«شاومي» تكشف عن قفل باب ذكي بماسح ضوئي

أعلنت شركة «شاومي» عن إطلاق قفل باب ذكي جديد يعمل بماسح ضوئي «3D» للتعرف إلى الوجه.

وأوضحت الشركة الصينية أنه يمكن أيضاً غلق وفتح قفل الباب بواسطة كود «PIN»، مع إمكانية إنشاء أكواد «PIN» مخصصة للاستخدام لمرة واحدة فقط. وأضافت أنه يمكن إعطاء تلك الأكواد المخصصة للاستخدام لمرة واحدة فقط للحرفيين مثلاً، مشيرة إلى أنه يمكن أيضاً غلق وفتح قفل الباب الذكي بواسطة مستشعر بصمة الإصبع. وبينت «شاومي» أن قفل الباب الذكي الجديد، يعمل بواسطة 10 بطاريات «AA»، حيث تصل فترة تشغيل البطارية إلى ستة أشهر، كما أنه يتمتع بحماية جيدة ضد رذاذ الماء المالح ودرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة.