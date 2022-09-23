«أبل» تحافظ على صدارتها سوق الساعات الذكية

استحوذت شركة «أبل» على نصيب الأسد من مبيعات الساعات الذكية، بنسبة بلغت نحو 30% من إجمالي السوق خلال عام 2021. وحافظت «أبل» على صدارة العلامات التجارية المصنعة للساعات الذكية حول العالم، للعام الثاني على التوالي، على الرغم من أزمة سلاسل الإمداد. وجاءت شركة «سامسونغ» في المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 10.2%، فيما تراجعت شركة «هواوي» إلى المركز الرابع بحصة سوقية تبلغ 7.7%. وجاءت بالمرتبة الرابعة شركة «إيمو» بنسبة 5.2%، وبالمرتبة الخامسة جاءت شركة «أمازفيت» بنسبة 5.1%، وبالمرتبة السادسة أتت «غارمين» بنسبة 4.6%.