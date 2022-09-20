«العالمية القابضة» تستحوذ على 15% من «برجيل»

أعلنت الشركة العالمية القابضة، إحدى الشركات الاستثمارية القابضة العملاقة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيساً، عن استحواذ مباشر على حصة بمقدار 15% في مجموعة برجيل القابضة، في واحدة من أكبر صفقات قطاع الرعاية الصحية في الخليج خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح بيان صادر أمس، أن عملية الاستحواذ تهدف إلى مواصلة توسيع وتنويع استثمارات الشركة العالمية القابضة في قطاع الرعاية الصحية محلياً وإقليمياً، مما سيخلق نظاماً بيئياً تجارياً مزدهراً في خدمات الرعاية الصحية لمصلحة المجتمع والمساهمين على نطاق أوسع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب: «مازلنا نرى فرصة كبيرة للاستثمار في المؤسسات التي تحركها مهام مثل (برجيل القابضة)»، مضيفاً: «سعداء بالتقدم الذي أحرزته (برجيل) في توسيع مراكزها في السوق خارج دولة الإمارات، ومما لا شك فيه أن هذا الاستحواذ الجديد سيضيف قيمة كبيرة لمنصة نمونا القوية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، الدكتور شمشير فاياليل، إن «وجود الشركة العالمية القابضة كمساهم له أساس منطقي استراتيجي قوي بالنسبة لنا، حيث سيكون له التأثير التحويلي من خلال إضافة قدرات جديدة ورأسمال والوصول إلى أسواق جديدة، وهذا وقت نمو مهم لبرجيل القابضة».

وستدير «برجيل القابضة» 60 أصلاً لتلبي احتياجات جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من العلامات التجارية، بما في ذلك مستشفيات برجيل ومستشفى ميديور ومستشفى «إل إل إتش» ومستشفى لايف كير ومستشفى تجميل.

• الاستحواذ يهدف إلى مواصلة توسيع وتنويع استثمارات الشركة العالمية القابضة في قطاع الرعاية الصحية محلياً وإقليمياً.