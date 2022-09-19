بيع "تاون هاوس" في دبي بــ35.5 مليون درهم

سجلت المبيعات العقارية خلال شهر سبتمبر رقماً قياسياً جديداً ببيع عقار في مشروع "فيلا أمالفي" المرموق الواقع في جزيرة جميرا باي، إحدى الوجهات الأكثر طلباً في دبي. إذ بيع المنزل المستقلّ الذي يضمّ خمس غرف نوم، والذي تبلغ مساحته 4,558 قدماً مربّعة، مقابل 35.5 مليون درهم.

وتعتبر فيلا أمالفي من أرقى المناطق الساحلية في قلب دبي، إذ تضمّ منازل ذات إطلالات خلاّبة من على الشرفات والترّاسات التي تمتاز بخصوصيّة تامة حيث تطلّ على مياه الخليج العربي من جهة، وعلى أفق المدينة المبهر من الجهة الأخرى.

وتقدم المنطقة أقصى درجات الرفاهية في الحياة المعاصرة. وبني المجتمع المكوّن، من منازل تاون هاوس الأنيقة حول حديقة خاصة غنّاء، ويتميّز بمجموعة من أحدث المرافق، حيث يقع منتجع بولغري والمرسى ونادي اليخوت على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام