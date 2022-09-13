«الإمارات دبي الوطني» يُطلق بوابة إلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن إطلاق بوابة إلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات المالية تحت اسم «منصة سوق بنك الإمارات دبي الوطني لواجهة برمجة التطبيقات»، والتي توفر منظومة متكاملة لشركات التكنولوجيا المالية والمطورين ومتعاملي البنك من المؤسسات والشركات لتطوير الحلول المالية المبتكرة بسرعة عالية.

وأفاد البنك في بيان، بأن البوابة الإلكترونية توفر إمكانية استخدام مجموعة واسعة من الأدوات الجاهزة لبرمجة وتطوير التطبيقات عبر ست فئات رئيسة، تشمل خدمات الحساب المصرفي، والمدفوعات، وتحصيل الأموال، إضافة إلى الإخطارات الفورية، والخدمات التجارية، وخدمات المعلومات مع خطط مستقبلية لمضاعفة الأدوات والبرامج المعروضة على البوابة الإلكترونية في الأشهر المقبلة.

وتمتاز البوابة الإلكترونية بأدواتها الشاملة والمتنوعة وسهولة استخدامها وسلاسة اندماجها مع الخدمات البنكية، ما يمكن المطورين من تحديد واختبار ودمج واجهات برمجة التطبيقات في منتجاتهم وخدماتهم بسرعة عالية وضمن بيئة آمنة.

يُشار إلى أن واجهات برمجة التطبيقات هي مجموعة من البروتوكولات الرقمية التي تسهل نقل البيانات بين الجهات الخارجية ونظم البنك في بيئة آمنة، ما يتيح تعزيز وتوسيع حلولها وخدماتها المالية المتخصصة من دون الحاجة إلى التنقل بين النظام المصرفي ومسار العمل الخاص بها.