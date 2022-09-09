«طيران الإمارات» تستثمر 1.28 مليار درهم في نظام ترفيه جديد

وقع اختيار شركة «طيران الإمارات» على نظام الترفيه الجوي الجديد «تاليسAVANT Up»، لتجهيز أسطولها من طائرات «إيرباص A350»، المقرر أن تبدأ في استلامها عام 2024.

وأفادت الناقلة في بيان، أمس، بأن هذا الاختيار يأتي في إطار سعيها المتواصل لضمان الوفاء بوعدها «تميّز دائم» الذي قطعته للمتعاملين.

وذكرت «طيران الإمارات» أنها ستستثمر أكثر من 350 مليون دولار (1.285 مليار درهم) لتجهيز أسطولها المستقبلي المكون من 50 طائرة «A350» بالجيل التالي من حلول الترفيه الجوي، التي توفر تجربة ركاب سينمائية وشخصية لا تُضاهى.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا: «ندرك تماماً أن الترفيه على متن الطائرة يشكّل جانباً أساسياً من تجربة متعاملينا، حيث كانت (طيران الإمارات) أول ناقلة في العالم تضع شاشة فيديو شخصية في كل مقعد على متن الطائرة، الأمر الذي لم يكن متصوّراً قبل أكثر من 30 عاماً».

وأضاف: «لانزال نقدم لركابنا محتوى وتجربة ترفيهية لا مثيل لهما، واستأثرنا بجوائز أفضل ترفيه جوي على مدار الأعوام 14 الماضية».

وأشار إلى أن «استثمار الناقلة في أنظمة (تاليس) من الجيل التالي، لتزويد أسطولنا الجديد من طائرات (A350)، سيسهم في تعزيز ريادتنا، وتمكيننا من تقديم تجارب أفضل لمتعاملينا».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «تاليس أفيونيكس» الفرنسية، يانيك أسّواد، إن «نظام (تاليسAVANT Up) الجديد سيوفر لـ(طيران الإمارات) أحدث التقنيات والإمكانات على الطائرة».

تقنية نظام «تاليس» الجديد

تتضمّن تقنية نظام «تاليس AVANT Up»، شاشات (Optiq 4k QLED HDR) الوحيدة على الطائرات التي تستخدم تقنية (QLED) من شركة «سامسونغ» لإبهار المشاهدين بأكثر من مليار لون.

كما توفر إمكانية العرض الثرية وسيلة مثالية لنظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي الفريد (ice).