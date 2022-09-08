537 شركة جديدة تنضم إلى «دبي المالي العالمي» في النصف الأول بنمو 11%

واصل مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، تسجيل نمو قوي في النصف الأول من عام 2022، وبما يمهد لتحقيق أهداف استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 للارتقاء بمستقبل قطاع الخدمات المالية، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار، فضلاً عن تعزيز مساهمة المركز في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.

ونما إجمالي عدد الشركات المسجلة والنشطة في مركز دبي المالي العالمي، حيث انضمت 537 شركة جديدة إلى منظومة مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 11% حتى تاريخه، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز من 3297 إلى 4031 شركة، مع نهاية شهر يونيو 2022، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي. وأسهم هذا النمو في تسريع خلق فرص عمل بوتيرة غير مسبوقة، منذ إطلاق المركز، ليغدو أكبر تجمع للمواهب ضمن القطاع المالي في المنطقة وأكثرها تنوعاً، في حين واكب ذلك النمو ارتفاع في الطلب على المساحات التجارية في المركز.

رؤية بعيدة المدى

وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي: «استمرار مركز دبي المالي العالمي، في تحقيق معدلات نمو قوية، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، يترجم الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عندما وجّه سموه قبل نحو 20 عاماً بإنشاء مركز مالي في دبي، وتوجيهات سموه المستمرة بتعزيز تنافسية المركز بين الأفضل عالمياً. وننظر إلى الأداء القوي الذي حققه المركز خلال النصف الأول من العام الجاري كشهادة جديدة لقدرة دبي على الحفاظ على النمو وسط بيئة دولية سريعة التطور، فيما يأتي النمو مدعوماً باقتصاد قوي ومستقر ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار».

وأضاف سموه: «أسس مركز دبي المالي العالمي منصة مثالية للشركات المالية العالمية الكبرى، وكذلك المشروعات الريادية الواعدة في مجال الابتكار والتقنيات المالية الصاعدة بقوة، ونحن مستمرون في العمل مع شركائنا لتهيئة المناخ الداعم لتنمية أعمالهم وتوسيع نطاقها، وبما يسهم في إيجاد قيمة مضافة حقيقية ومؤثرة لاقتصاد الإمارة ومصالح الشركاء. إن التوسع المستمر في مجتمع مركز دبي المالي العالمي يُظهر مدى الثقة التي يتمتع بها لدى كبرى المؤسسات المالية العالمية في قدراته، وما يوفره من فرص استثنائية للتوسع والنمو. وسيواصل مركز دبي المالي العالمي بناء شراكات مثمرة وطويلة الأمد، مع الشركات المالية من حول العالم، وتزويدها بالبنية التحتية والدعم اللازمين لتعزيز استقرارها وزيادة قدرتها التنافسية، وتمهيد الطريق لها نحو مزيد من النمو والتميز».

وقال سموه في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس: «اطلعت على نتائج مركز دبي المالي العالمي للنصف الأول من عام 2022، الذي شهد ارتفاع عدد الشركات المسجلة إلى4031 بنسبة نمو22%، وانضمام 537 شركة جديدة للمركز بنسبة نمو11%، واحتضان 1252 شركة متخصصة بالقطاع المالي والابتكار، بزيادة قدرها 22%، وارتفاع شركات الابتكار المسجلة إلى 599 بمعدل 23%».

وأضاف سموه: «المركز يواصل نموه ونجاحه وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على الرغم من تحديات الاقتصاد العالمي، وسيواصل بناء الشراكات المثمرة وطويلة الأمد مع الشركات المالية العالمية، ليرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية وموثوقة للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار».

مؤشرات نمو قوية

وبفضل تمتعه ببيئة تشغيلية وأطر قانونية وتنظيمية رائدة في القطاع، علاوة على وفرة العروض الابتكارية وعمق منظومته الإدارية، يحتضن مركز دبي المالي العالمي الآن 1252 شركة مرتبطة متخصصة بالقطاع المالي والابتكار، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وشهدت الأشهر الستة الأولى من 2022 ارتفاع عدد شركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار المسجلة في المركز إلى 599 شركة، مقارنة بـ406 شركات، محققة ارتفاعاً بمعدل 23% على أساس سنوي.

وشملت قائمة العملاء الجدد «بوابة ترابط» (Tarabut Gateway)، أول منصة مصرفية مفتوحة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، و«كي إم إم آر سي إيه هولدينغز» (KMMRCE Holdings)، المزود الرائد لحلول التكنولوجيا الرقمية والتي تتخذ من دبي مقراً لها، و«ون جلوبال بروكنج» (Oneglobal Broking)، الشركة الرائدة في قطاع التأمين، وشركة «أبوظبي الإسلامي كابيتال» لإدارة الثروات والأصول، إضافة إلى «رابيد» (Rapyd)، أول شركة إسرائيلية تبدأ بمزاولة أعمالها وفقاً للوائح والقوانين السارية في دولة الإمارات.

خطوات طموحة

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «بينما نتطلع قدماً نحو آفاق نمو أكثر اتساعاً، فإن الخطوات الطموحة التي اتخذتها دبي، وتحديداً مركز دبي المالي العالمي، لدفع مستقبل القطاع المالي نحو آفاق جديدة، ستسهم في إيجاد طيف واسع من الفرص النوعية للشركات. إضافة إلى ذلك، ستمهّد هذه النتائج اللافتة الطريق لاستمرار حالة النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم، وبالتالي تعزيز قدرتنا التنافسية، وترسيخ موقع إمارة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والابتكار».

القطاع المالي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «أسهم مركز دبي المالي العالمي على مدار سنوات، وبصورة مؤثرة، في رسم ملامح القطاع المالي في المنطقة. وخلال النصف الأول من العام الجاري، واصل المركز دوره الريادي في تحديد معالم القطاع عبر إطلاق مبادرات تنسجم مع استراتيجيته لعام 2030، التي أسهمت في جذب أعمال ومواهب جديدة إلى منظومتنا الاستثنائية وبوتيرة غير مسبوقة. وارتكزت نجاحاتنا على عوامل عدة، بما في ذلك إطلاق مبادرات التكنولوجيا المالية والابتكار، وتطوير القوانين والأطر التنظيمية، والعمل على خلق أنماط فكر اقتصادي مؤثر وفعّال مع نظرائنا في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيتيح لشركائنا وعملائنا المضي قدماً نحو مستقبل زاهر لقطاع المال، ودعم طموحات دولة الإمارات بمنظومة اقتصادية مبتكرة».

قوة دفع للابتكار

يواصل مركز دبي المالي العالمي ريادته في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار. وفي شهر يونيو الماضي، استضاف المركز أسبوع التكنولوجيا المالية، وهو أكبر تجمع في المنطقة لمبدعي التكنولوجيا المالية وشركات الاستثمار الرائدة والبنوك وصنّاع القرار وشركات الخدمات المالية، إذ تركزت أهداف اللقاء على تسريع وتيرة تبني الحلول التقنية من الجيل التالي عبر قطاع التكنولوجيا المالية.

وانطلاقاً من حرصه على تعزيز نمو شركات التكنولوجيا المالية ودعم مسيرة الابتكار في المنطقة، عمل مركز دبي المالي العالمي على توسيع نطاق عروض «إنوفيشن هَب» التابع له، من بإطلاق حاضنة استوديوهات المشروعات وفرص تمويل بقيمة 100 مليون دولار من خلال صندوق الاستثمارات الجريئة.

محفّز لنمو الاقتصاد وأعمال المتعاملين

يُعد مركز دبي المالي العالمي أكبر وجهة في المنطقة لقطاع الخدمات المالية والشركات ذات الصلة. وتشير التقديرات إلى إسهام المركز بنحو 5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإمارة دبي خلال عام 2021، في حين تزيد مساهمة الشركات المالية التي تعمل انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة على 13%، ما يجعل مركز دبي المالي العالمي محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات. ويحتضن مركز دبي المالي العالمي 17 بنكاً من أصل أفضل 20 بنكاً في العالم، و25 من أصل أهم 30 بنكاً من البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً، وخمساً من أصل أفضل 10 شركات تأمين، وخمساً من أصل أبرز 10 شركات في مجال إدارة الأصول، وغيرها العديد من شركات المُحاماة والاستشارات الرائدة على مستوى العالم.

نائب حاكم دبي:

«ننظر إلى الأداء القوي للمركز كشهادة جديدة لقدرة دبي على النمو وسط بيئة دولية سريعة التطور».

«مستمرون في العمل مع شركائنا لتهيئة المناخ الداعم لتنمية أعمالهم، بما يسهم في إيجاد قيمة مضافة ومؤثرة لاقتصاد الإمارة ومصالح الشركاء».

«المركز يرسّخ مكانة دبي وجهة عالمية وموثوقة للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار».