«فلاي دبي»: باقات خاصة لسكان السعودية لزيارة دبي

أطلقت «عطلات» من «فلاي دبي»، باقات خاصة للعطلات بمناسبة اليوم الوطني السعودي، تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف وجهات الناقلة بالمملكة زيارة دبي والتمتع بالعديد من معالم الإمارة الشهيرة.

وأوضحت الناقلة في بيان أمس، أن أسعار تلك الباقات تبدأ من 2149 درهماً للشخص الواحد من وجهات ينبع والطائف وحائل والمدينة، فيما تبدأ من 2499 درهماً للمسافرين من وجهات الرياض وجدة والدمام وأبها والقصيم وتبوك.

وأضافت أن الباقة تشمل تذاكر السفر على الدرجة السياحية والإقامة لمدة ثلاث ليال في دبي في غرفة مشتركة للحجز قبل 15 سبتمبر الجاري والسفر خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر 2022.

وتوفر «عطلات فلاي دبي» محطة واحدة تتيح فيها للمتعاملين الاختيار بين مجموعة متنوعة من باقات العطلات.

يشار إلى أنه يمكن للمتعاملين حجز باقات العطلات من خلال زيارة الموقع: (holidays.flydubai.com)، واختيار الباقة المناسبة وفق احتياجات السفر الخاصة بهم.