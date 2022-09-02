5.8 ملايين مقعد على الرحلات في مطارات الدولة خلال أغسطس

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، شغلت نحو 5.8 ملايين مقعد مجدولة في اتجاه واحد خلال أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 5.7 ملايين مقعد في يوليو وخمسة ملايين مقعد في يونيو السابق، مشيرة إلى التعافي المتواصل لقطاع النقل الجوي في السوق الإماراتية.

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن مستويات عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في مطارات الدولة، شهدت نمواً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت أن شركات الطيران العاملة في المطارات الإماراتية، ستشغّل نحو 1.29 مليون مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال الأسبوع الجاري الذي بدأ في 30 أغسطس، مقابل 1.32 مليون مقعد في الأسبوع السابق عليه، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في مطارات الدولة استعادت نحو 85.1% من طاقتها مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وكشفت بيانات المؤسسة، عن أن مزيداً من شركات الطيران شغلت رحلات إضافية من وإلى مطارات الدولة، فضلاً عن افتتاح وجهات جديدة في مختلف الأسواق، مع إدخال المزيد من طائرات عريضة البدن إلى الخدمة، لافتة إلى إدخال شركة طيران الإمارات للمزيد من طائرات «A380»، العملاقة للخدمة، حيث استحوذت الناقلة - أكبر مشغل لهذه الطائرة العملاقة - على الجزء الأكبر من السعة المقعدية لهذه الطائرة عالمياً.

ووفقاً لبيانات المؤسسة، ارتفعت السعة المقعدية للأسبوع الجاري بنسبة 72.3% مقارنة بمستويات الفترة ذاتها من عام 2021، حيث شغلت شركات الطيران 751 ألف مقعد أسبوعياً، لكنها لاتزال أقل بنسبة 14.9%، فقط مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، مع تشغيل الناقلات الجوية نحو 1.5 مليون مقعد.

وحلت دولة الإمارات، ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية (عدد المقاعد) والأسواق الأسرع تعافياً من الأزمة.

ولفتت «أو إيه جي» إلى أن الإمارات، استحوذت على الجزء الأكبر من السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط التي من المقرر أن تشغل نحو 4.56 ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري مقارنة مع 4.66 ملايين مقعد في الأسبوع الماضي، وبنمو نسبته 50.5% عن الأسبوع المماثل من العام الماضي، مبينة أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 28.5% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

إزالة مقاعد

أفادت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأنه على الرغم من أن قدرة الخطوط الجوية العالمية لاتزال أعلى من 100 مليون مقعد في الأسبوع، فإنه من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع هو الأخير بالنسبة لهذه المستويات، خصوصاً مع اقتراب انتهاء فصل الصيف وعودة المدارس، لافتة إلى أن شركات الطيران العالمية أزالت نحو أربعة ملايين مقعد من برامج التشغيل لهذا الأسبوع.

1.29

مليون مقعد تشغلها شركات الطيران في المطارات الإماراتية على الرحلات المغادرة خلال أسبوع.

الإمارات حلت ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث السعة المقعدية المجدولة.