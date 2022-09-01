"طيران الإمارات" ترحب بقرار البنك المركزي النيجيري وتستأنف رحلاتها إلى لاغوس 11 سبتمبر

رحبت "طيران الإمارات" بقرار البنك المركزي النيجيري الخاص بالإفراج عن جزء الأموال المجمدة للشركة، مشيرة إلى أنه وبناءً على ذلك ستستأنف الناقلة تشغيل رحلاتها بين دبي ولاغوس اعتباراً من 11 سبتمبر الجاري.

وقال متحدث باسم "طيران الإمارات": "نرحب بخطوة البنك المركزي النيجيري للإفراج عن جزء من أموالنا المجمدة، ونواصل العمل مع السلطات النيجيرية لضمان استمرار إعادة أموالنا المجمدة والمستقبلية من دون عوائق".

وأضاف المتحدث: وبناءً على ذلك ستستأنف طيران الإمارات تشغيل رحلاتها بين دبي ولاغوس اعتباراً من 11 سبتمبر الجاري، وهو أقرب موعد لتنسيق استئناف العمليات بسلاسة وأمان، كما سيوفر للمتعاملين الوقت الكافي لتخطيط سفرهم وعمل الحجوزات.

وذكر أن الناقلة تجري باستمرار مراجعة لعملياتها، وستعدل جداول الرحلات استجابةً للطلب والعوامل التشغيلية الأخرى.

وأكد المتحدث أن طيران الإمارات ملتزمة بخدمة نيجيريا، وتوفير رحلات للأفراد والشركات للوصول إلى فرص التجارة والسياحة في دبي، وعبر شبكتنا الأوسع التي تغطي أكثر من 130 وجهة.