«السلع المتعددة» يختار 15 شركة «ذات أثر إيجابي» لمزاولة أعمالها في دبي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن اختيار 15 شركة للمشاركة في برنامجه المعني بتسريع التأثير الاجتماعي والبيئي في دبي، والذي يقيمه بالتعاون مع مؤسسة «سي 3». ويُعد هذا البرنامج التدريبي الشامل الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويدعم بشكل محوري نمو الشركات ذات التأثير الإيجابي التي تلتزم بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وخلال فعالية افتراضية، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، البرنامج الذي يقدّمه بالتعاون مع «سي 3»، وهي شركة مؤثرة مجتمعياً مقرها في دولة الإمارات وتضطلع بدور محوري في تمكين المؤثرين من روّاد الأعمال والشركات في المنطقة، من خلال إطلاق العنان لإمكانات نموها والارتقاء بتأثيرها الإيجابي على المجتمع إلى أعلى المستويات. وأكد المركز في بيان أمس، أن هذا البرنامج، ينضوي تحت مظلّة الاستراتيجية البيئية والمجتمعية والحوكمة الخاصة بمركز دبي للسلع المتعددة، ويعكس التزام المركز بتخصيص 0.5% من أرباحه السنوية لمبادرات التأثير الاجتماعي. ويقدم المركز حالياً خصماً يصل إلى 30% على التراخيص لأي شركة تصبح عضواً في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ.

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي: «يُعد مركز دبي للسلع المتعددة من المناطق التجارية الرائدة على مستوى العالم، واليوم هو موطن لأكثر من 21 ألف شركة، ويحظى بمكانة مرموقة تؤهله لدعم البرامج البيئية والمجتمعية والحوكمة في المنطقة».