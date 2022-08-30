"فلاي دبي" إلغاء رحلات الناقلة من وإلى بغداد في 30 و31 أغسطس الجاري

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إنه نظراً لتطورات الأوضاع في بغداد، تم إلغاء رحلات فلاي دبي من وإلى بغداد في 30 و31 أغسطس، مشيراً إلى أن الناقلة ستواصل مراقبة الوضع عن كثب.

وأضاف المتحدث في بيان حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منه: يُنصح المسافرون الذين اشتروا تذاكر سفر إلى بغداد التواصل مع مركز الاتصال في فلاي دبي في دبي، أو متاجر السفر التابعة لفلاي دبي أو شركاء السفر المحليين لإعادة الحجز على الرحلة التالية المتاحة أو استرداد قيمة التذكرة.

وتابع المتحدث: على المتعاملين التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة قسم إدارة الحجز على الموقع الشبكي للناقلة، وذلك للحصول على آخر التحديثات المتعلقة برحلاتهم.