شركة «FinMet» تدعم «دبي للذهب والسلع» في طرح منتجاتها الجديدة

وقّعت بورصة دبي للذهب والسلع اتفاقية مع شركة «Pte Ltd FinMet»، في سياق هدفها لإطلاق منتجات عقود ذهب جديدة، تشكل إضافة إلى محفظة منتجاتها الحالية من عقود المعادن الثمينة.

وأوضحت البورصة في بيان أمس، بأن «FinMet» المتخصصة في مجال التدريب والخدمات اللوجستية وتداول المعادن الثمينة، ستقوم في إطار الاتفاقية بدراسة سوق السبائك المادية بالتعاون مع «دبي للذهب والسلع»، وذلك لتحديد الفرص المتاحة عبر الأسواق العالمية.

وستوفر «FinMet» الدعم للبورصة لتقديم هيكلية منتجاتها للبنوك والأعضاء الجدد الذين يسعون إلى تنويع المنتجات التي يتداولونها بما يلبي احتياجات أعمالهم.

وعلاوة على تنسيق إطلاق المنتجات، ستساعد «FinMet» بتثقيف المشاركين في السوق وزيادة الوعي بمنتجات الذهب الجديدة من بورصة دبي للذهب والسلع، والتي سيتم إطلاقها الشهر المقبل.

وسيساعد التعاون بين بورصة دبي للذهب والسلع وشركة «FinMet» في إطلاق منتجات الذهب الجديدة، وسيدعم هدف الطرفين في إتاحة الفرصة للمتداولين من مختلف أنحاء العالم لتداول مجموعة واسعة من المشتقات المبتكرة التي تلبي متطلبات أعمالهم.

وتعتزم البورصة إطلاق عقود جديدة للذهب المادي وعقود ذهب فورية، بما يعزز من عروض منتجاتها الحالية.

ويمنح إطلاق تلك المنتجات الجديدة، المتداولين قدرة للوصول إلى رأس مال قصير الأجل، بينما ستتلقى البنوك المشاركة الذهب ضماناً للتمويلات المقدمة، ما يدفع البنوك إلى تقديم التمويلات بثقة كبيرة، بينما تعمل شركة المقاصة في بورصة دبي للذهب والسلع كطرف مقابل مركزي لجميع المعاملات التي يتم تنفيذها.

ووقّع الاتفاقية التي تستمر لمدة خمسة أعوام، كل من الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، أحمد بن سليّم، والعضو المنتدب لشركة «FinMet»، برامود موهان.

وقال بن سليّم، إن «الشراكة مع (FinMet)، تأتي في إطار استراتيجيتنا لابتكار منتجات جديدة بالتعاون مع مشاركين في السوق من جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «ندرك جيداً أن المعرفة والخبرة العميقة التي توفرها (FinMet) ستزود بورصة دبي للذهب والسلع بفهم أعمق وأكثر غنى، وستعزز جهوزيتها لإضافة قيمة مهمة إلى أسواق السبائك الذهبية من خلال إطلاقنا المرتقب لعقود الذهب المادي الآجلة وعقود الذهب الفورية».

من جانبه، قال موهان: «متحمسون جداً للعب دور في تحفيز تطور سوق السبائك الإماراتية، الأمر الذي سيتيح، بدوره، فرصاً كبيرة للمشاركين في السوق من مؤسسات وشركات».