"رحلتي" تطلق برامج عطلات خاصة بيوم المرأة الإماراتية

أطلقت "رحلتي من دناتا "، علامة السفر الفريدة التي صممها إماراتيون للمسافرين الخليجيين، تشكيلة برامج حصرية احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية.

وعمل فريق من النساء الإماراتيات في "رحلتي" على إعداد برامج خاصة للمسافرات بمفردهن أو ضمن مجموعات، تتضمن تجارب شهيرة مع بعض العروض والإضافات الحصرية.

وأوضح بيان صادر، اليوم الجمعة، أنه على سبيل المثال، فإن الوجهات الرائجة للسفر من دولة الإمارات في عام 2022، تشمل كلاً من جزر المالديف وموريشيوس والمملكة المتحدة وتايلند وإيطاليا.

وتشمل مجموعة الإضافات الخاصة لعملاء "رحلتي" ترقيات الإقامة حيثما أمكن، وخصومات في المطاعم ومرافق السبا ومنافذ التسوق وغيرها، مضمونة من شركاء العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم.

ففي فلورنسا، على سبيل المثال، يتضمن البرنامج الخاص دخول متحف سالفاتوري فيراغامو مجاناً، حيث يوجد معرض مخصص للنساء.

وقالت مدير عام "رحلتي من دناتا للسفريات"، رحاب منصور: "نشهد ارتفاعاً في الطلب من النساء الإماراتيات على مسارات السفر الفردي والجماعي، لذلك أردنا أن نشعرهن بتميزهن في استعدادنا ليوم المرأة الإماراتية". وأضافت: "يعتمد نموذج أعمالنا على تجارب السفر المصممة خصيصاً، وقد قام فريقنا بإعداد مجموعة جديدة من الرحلات الفريدة التي لا تُنسى للنساء لحجزها في عطلتهن التالية، حيث نهدف إلى تشجيع النساء على تجربة العالم، واستكشاف آفاق جديدة، آملين أن يعدن من رحلاتهن بمشاعر الانتعاش والإلهام".

وكانت "رحلتي"، أطلقت مجموعة جديدة من البرامج الجماعية في عام 2021، بما في ذلك مسارات المغامرات وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه البرامج.

أما مجموعتها الجديدة من مسارات السفر المصممة خصيصاً في عام 2022، فإنها تناسب كلا من السفر الجماعي أو الفردي للنساء، وتشمل عطلات في مدن أوروبية والمحيط الهندي وآسيا، بالإضافة إلى جولة في القصور الكبرى في الهند.

وأشارت منصور إلى أنه "يمكن للمسافرات الإماراتيات حجز مجموعتنا الفريدة من الرحلات مع (رحلتي) من خلال مدير علاقات خاص لفهم احتياجاتهن، ونحن على ثقة من أن شركاءنا في مختلف الوجهات يوفرون أماكن إقامة وتجارب آمنة، كما يمكننا تقديم مرشدات سياحيات في بعض البلدان".

وتتوافر الآن مجموعة برامج "رحلتي" الجديدة للحجز قبيل يوم المرأة الإماراتية وحتى الأول من أكتوبر 2022. وتشمل مسارات السفر المتوفرة، الإقامة سبع ليال وتذاكر السفر ذهاباً وإياباً وجولات في المعالم السياحية وغيرها من التجارب، إلى جانب إضافات مجانية مقدمة من "رحلتي" عبر "دناتا للسفريات" وشركائها.

ويمكن أيضاً تعديل جميع المسارات حسب الطلب والتوفر.