مراكز التسوّق في دبي تطلق حملة «العودة إلى المدارس»

أعلنت مجموعة مراكز التسوّق في دبي، أمس، عن إطلاق حملة «العودة إلى المدارس» التي تستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل، حيث تمنح المجموعة المتسوقين فرصة لربح جوائز نقدية كبرى خلال «مفاجآت صيف دبي 2022».

وأفادت المجموعة في بيان، بأنه يمكن الاستفادة من الخصومات الكبرى والعروض على المستلزمات الدراسية والملابس وأحدث الأجهزة الإلكترونية، المتوافرة في مراكز التسوّق المشاركة في حملة «العودة إلى المدارس» التي تنظمها «مراكز التسوق في دبي».

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، ماجد الغرير، إن موسم العودة إلى المدرسة يُعد حدثاً مهماً للعديد من الطلاب وذويهم في الدولة، ويتم الاحتفال بهذا الحدث الاستثنائي، من خلال تنظيم حملة ترويجية كبرى لإضافة المزيد من البهجة للعام الدراسي الجديد، مع منح العائلات فرصة للفوز بجوائز نقدية كبرى.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لـ«دبي آوتليت مول»، علي خماس، أن العودة إلى المدارس موسم مهم لقطاع التجزئة.

وقال: «نبحث عن طرق مبتكرة لتقديم تجربة تسوق متميزة وعروض حصرية وخصومات تصل إلى 90% على أكثر من 1300 علامة تجارية كبرى».

تضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي، 18 مركزاً تجارياً هي: مركز البستان، مركز الغرير، «أرابيان سنتر»، «البرشاء مول»، «القوز مول»، «الورقاء سيتي مول»، «باي أفينيو مول»، «البرشاء جنوب»، «سنترال مول»، «كراون مول»، «دبي آوتليت مول»، «اتحاد مول»، «جبل علي مول»، «مرحبا مول»، «الريف مول»، «سوق سيرينا»، «تايمز سكوير سنتر»، «تاون مول».