«طيران الإمارات» تشغّل «العملاقة» إلى بنغالور الهندية يومياً

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عزمها تشغيل طائرتها «A380» العملاقة للمرة الأولى إلى مدينة بنغالور الهندية يومياً اعتباراً من 30 أكتوبر.

وبذلك ستصبح «طيران الإمارات» أول ناقلة تشغل خدمة منتظمة بأكبر طائرة ركاب في العالم إلى مطار كيمبيغودا الدولي في بنغالور.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأن استخدام طائرة الإمارات العملاقة، سيلبي الطلب القوي على السفر من وإلى مدينة بنغالور، الواقعة في جنوب الهند، كما يتيح للعملاء الاستمتاع بخدماتها المميزة عبر شبكة عالمية أوسع.

وستصبح بنغالور ثاني مدينة في الهند تخدمها طائرة الإمارات «A380»، حيث يستمتع المسافرون بالتجربة المتميّزة على خط دبي - مومباي منذ عام 2014.

ومن المنتظر أن تخدم طائرة «A380» بتقسيم الدرجات الثلاث الرحلة اليومية «ئي كيه 568/ 569» بين دبي وبنغالور، ما سيضيف سعة ضرورية لتلبية الطلب الكبير على الرحلات من وإلى الهند بعد تخفيف قيود السفر. كما ستعزز خدمتي الناقلة اليوميتين إلى بنغالور «ئي كيه 564/ 565» و«ئي كيه 566/ 567»، العاملتين حالياً بطائرات «بوينغ 777-200LR» و«بوينغ 777-300ER» بتقسيم الدرجات الثلاث.

وتواصل «طيران الإمارات» نشر طائراتها «العملاقة» في خدمة مزيد من الوجهات لتلبية الطلب المتنامي على مختلف الخطوط، ما يعزز السعة على الرحلة الواحدة بنسبة تصل إلى 45% أكثر من طائرة «بوينغ 777».

وتغطي شبكة «طيران الإمارات» بطائرات «A380» حالياً أكثر من 30 وجهة، فيما تخدم الناقلة في الوقت الحالي أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست.