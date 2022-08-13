متعاملو «ديوا»: الخدمات الذكية تعزز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه

أثنى متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، على دور خدمات الهيئة الذكية في مساعدتهم على رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه والحد من الهدر والتسريبات.

ونوه المتعاملون بجهود الهيئة لتوفير كل السبل لتعزيز ثقافة الاستدامة ورفع مستوى وعي جميع أفراد المجتمع حول مسؤوليتهم عن حماية الموارد الطبيعية الثمينة والحد من الانبعاثات. وأكدوا أن القنوات الرقمية التي توفرها الهيئة ومنها موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، تساعدهم على إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، لافتين إلى أن مبادرة «الحياة الذكية» تسهم في رفع مستوى وعيهم حول مفاهيم الفوترة والاستهلاك عبر تقديم معلومات واضحة عن الفواتير ومكوناتها الرئيسة وتوضيح الأسباب التي تؤدي إلى رفع الاستهلاك. وأثنى المتعاملون على لوحة بيانات «الحياة الذكية» وسهولة الاستفادة منها لمراقبة الاستهلاك والاستفادة من نصائح الهيئة للحد من الإسراف، ووضع خطط استباقية في هذا الخصوص. من جهته قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة تستثمر أحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقديم خدمات ذكية ومبتكرة تسهّل حياة المتعاملين، وتساعدهم على كشف التسريبات على الفور وحل المشكلات والمعوقات التي تسبب زيادة الهدر، ومعالجة الأعطال دون الرجوع إلى الهيئة، ما يعزز سعادتهم ومشاركتهم في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً من خلال تبني نمط حياة واعٍ ومستدام».