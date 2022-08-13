مبيعات «جلفار» تقفز 91% إلى 419.9 مليون درهم خلال الربع الثاني

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أمس عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري،

مسجلة صافي مبيعات، بلغ 419.9 مليون درهم، بزيادة نسبتها 91% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

وأفادت الشركة في بيان، أنها شهدت ارتفاعاً في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من العمليات المستمرة، ما أسهم في تسجيل أداء قوي حقق 44.2 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2022.

وأوضحت أن ذلك يرجع إلى التنفيذ الناجح لخطة التحول في الربع الأول من العام 2022، حيث أعلنت الشركة عن وصول أرباحها قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 40 مليون درهم.

وأضافت أن الربع الثاني من عام 2022، يمثل عودة إلى هامش من خانتين بنسبة 10.5% من صافي المبيعات.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «النصف الأول من العام 2022 كان خير دليل على التوجه الاستراتيجي القوي الذي اتخذه الفريق التنفيذي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«جلفار»، الدكتور عصام محمد، إن «استراتيجية النمو التحويلي للشركة وتركيز الفريق التنفيذي على العودة إلى الربحية، أسهما في تحقيق تلك النتائج القوية».