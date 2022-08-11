3.3 مليارات درهم صافي أرباح «ديوا» خلال 6 أشهر

بلغت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، المدرجة في سوق دبي المالي، 12.08 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما وصل صافي الأرباح إلى 3.3 مليارات درهم، بارتفاع تجاوز 33% على أساس سنوي.

وذكرت الهيئة، في بيان أمس، أعلنت خلاله عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022، أنها سجلت إيرادات ربع سنوية بلغت 7.01 مليارات درهم، و2.61 مليار درهم صافي أرباح.

وأوضحت أن ارتفاع الإيرادات في النصف الأول، جاء مدفوعاً بشكل رئيس بزيادة الطلب، مشيرة إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في دبي بنسبة 6.3% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

الطلب

وبينت أن الطلب على الطاقة خلال النصف الأول من عام 2022، وصل إلى 23.27 تيراواط ساعة من الكهرباء مقارنة بـ21.9 تيراواط ساعة من الكهرباء خلال الفترة المماثلة من عام 2021.

ولفتت «ديوا» إلى أنه تم إنتاج 10% من الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية، مبينة أنه على غرار ارتفاع الطلب على الكهرباء، ارتفع الطلب على المياه خلال الفترة نفسها بنسبة 6.4%.

ووصلت ذروة الطلب خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 9.4 غيغاواط، أي بزيادة قدرها 7% على ذروة الطلب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

خدمات

وحتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، قدمت الهيئة خدماتها إلى أكثر من 1.126 مليون متعامل، ما يمثل زيادة بنسبة 5.12% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) التي تمتلك «ديوا» معظم أسهمها، نمواً قياسياً في الأرباح والإيرادات في مجال عملها.

وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بلغت إيرادات «إمباور» 1.154 مليون درهم، وصافي الأرباح 432 مليون درهم، ما يمثل زيادة قدرها 16% و11% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

التزام

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «النتائج المالية القوية لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال النصف الأول من العام، تؤكد التزامنا بتطوير أولوياتنا الاستراتيجية الخاصة بالنمو الذكي القائم على الاستدامة، وتعزيز سعادة المتعاملين، والارتقاء بتميز العمليات التشغيلية، وتحقيق عوائد مجزية على رأس المال لجميع مساهمي الشركة».

وأضاف الطاير أن «تركيز الهيئة المتواصل على تنفيذ مشروعاتها وفق الجدول المحدد، واعتمادها على الابتكار وتسريع عجلة التحول الرقمي، أسهمت في تعزيز نتائجها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022».

وتابع: «نحافظ في الهيئة على قدرتنا الكبيرة على توظيف الاستثمارات الرأسمالية من خلال استراتيجيتنا المدروسة المتعلقة بالاستثمارات، مع التركيز على تحقيق تطلعات إمارة دبي».

ازدهار

وأكد الطاير: «انسجاماً مع استراتيجيتنا، نواصل توفير بنية تحتية قوية لمواكبة ازدهار دبي المتواصل، وتقديم خدماتنا لأكثر من مليون متعامل في الإمارة، وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والكفاءة والسلامة».

وأشار إلى تنفيذ الهيئة مشروعات رائدة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في دبي لتشمل جميع التقنيات المتاحة، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال المقبلة.

القدرة الإنتاجية

وصلت القدرة الإنتاجية الإجمالية لـ«ديوا» من الطاقة إلى 14.117 ألف ميغاواط خلال النصف الأول من عام 2022، بعد إضافة 700 ميغاواط، منها 600 ميغاواط من مجمع حصيان لإنتاج الطاقة، الذي يعمل بالغاز الطبيعي، و100 ميغاواط من الألواح الشمسية الكهروضوئية ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفّذه الهيئة، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030.

الأقمار الاصطناعية

تُعد هيئة كهرباء ومياه دبي، أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه.

وفي مايو 2022، أبرمت الهيئة مذكرة تعاون مع مشغل الأقمار الاصطناعية الفرنسي العالمي «يوتلسات»، لتقديم الدعم الفني لبرنامج الهيئة للفضاء (سبيس دي) وقمر الهيئة الاصطناعي النانوي من نوع (3U) «ديوا سات1»، بما يتيح تطوير أجهزة إرسال إنترنت الأشياء الخاصة بالأقمار الاصطناعية النانوية، وتعزيز الاتصال بين أصول الهيئة وقمرها الاصطناعي النانوي.