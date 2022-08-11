تعاونية الاتحاد تعلن عن 4 حملات ترويجية بتخفيضات كبيرة تشمل هذه السلع

كشف مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي، عن إطلاق التعاونية، أربع حملات ترويجية في أغسطس الجاري لتخفيض أسعار مئات المنتجات الغذائية، منها الخضار والفواكه والسلع الأساسية الاستهلاكية بنسب تصل إلى 60% في جميع فروع التعاونية المنتشرة في دبي، وعبر متجرها الإلكتروني الذكي.

وقال البستكي في بيان صادر اليوم، إن التعاونية ستطلق أيضاً حملة تخفيضات كبرى "super sale" خلال الشهر الجاري، يتم الإعلان عنها في جميع الوسائل الإعلانية والمواقع الرسمية لتعاونية الاتحاد بنسب تصل إلى 70% على منتجات مختارة من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونية.

وأضاف أن التعاونية لديها خطط مدروسة ومميزة لإسعاد المستهلكين، خصوصا لحملة العودة إلى المدارس التي ستكون خلال الشهر الجاري والتي تصل نسبة الخصومات فيها أيضاً إلى ما يزيد على 65%، حيث سيتم إطلاق ثلاث حملات مخصصة للعودة للمدارس.

وأشار البستكي إلى أن التعاونية تضع خطة تسويقية معدة بعناية تامة حتى تعم الفائدة على الجميع، وبما يصب في مصلحة المستهلك.

وأوضح أن حملات أغسطس بدأت فعلياً منذ بداية الشهر الجاري وتستمر لنهايته، وتشمل أصناف مختارة من الخضراوات والفواكه والعصائر والمياه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى الغذائية والاستهلاكية التي تلبي رغبات واحتياجات المستهلكين.