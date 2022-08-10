طيران الإمارات تشغل رحلة يومية ثالثة إلى موريشيوس أكتوبر المقبل

أعلنت طيران الإمارات عن خطط لتعزيز خدمتها إلى موريشيوس، بإضافة رحلة يومية ثالثة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2022. وأكدت في بيان أمس أن الرحلة الجديدة، التي ستعمل حتى 31 يناير 2023، ستلبي الطلب الكبير على السفر من وإلى هذه الدولة التي تعد وجهةً سياحية شهيرة.

وتعمل رحلة طيران الإمارات اليومية الثالثة إلى موريشيوس بطائرة من طراز «بوينغ 777-300ER»، حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 709» مطار دبي الدولي في الساعة 10:10 ليلاً وتصل إلى موريشيوس في الساعة 4:45 صباحاً. أما رحلة العودة «ئي كيه 710»، فتقلع من موريشيوس الساعة 6:30 صباحاً وتصل إلى دبي الساعة 1:05 بعد الظهر.

وتقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بالشكر إلى حكومة موريشيوس لتلبيتها طلب طيران الإمارات، بتشغيل رحلة يومية ثالثة.

وقال سموه: «نحن ملتزمون بلعب دور رئيس في تعزيز حركة السفر إلى موريشيوس، ودعم الحكومة في تحقيق هدفها باستضافة 1.4 مليون سائح بحلول يونيو 2023. فالاتصال الجوي أمر بالغ الأهمية للسياحة الدولية، وسوف تساعدنا هذه المقاعد الإضافية على جلب مزيد من الزوار إلى موريشيوس من جميع أنحاء شبكتنا، واستيعاب الطلب المتزايد».

وبتشغيل الرحلة اليومية الثالثة، تتعزز السعة المقعدية، من وإلى موريشيوس بنسبة 35%، لتلبي زيادة الطلب وتوفر دعماً إضافياً لصناعة السياحة خلال واحد من أكثر مواسم السفر نشاطاً. وتدعم الرحلة الثالثة، الرحلتين اليوميتين اللتين تعملان حالياً بطائرات «إيرباص A380» كما توفر أيضاً للمسافرين إلى موريشيوس، مزيداً من المرونة عند التخطيط لرحلاتهم مع اختيار الوصول في الصباح الباكر إلى مطار «سير سيووساغور رامغولام» الدولي، بالإضافة إلى الرحلة «ئي كيه 701» العاملة حالياً التي تصل في الصباح، والرحلة «ئي كيد 703» التي تصل في وقت مبكر مساءً.

كما يحظى المسافرون الذين يغادرون موريشيوس بخيارات واسعة للوصول إلى دبي، ومواصلة السفر منها عبر شبكة طيران الإمارات العالمية التي تغطي 130 وجهة. وتعمل الرحلات اليومية الثلاث وفق المشاركة بالرمز مع طيران موريشيوس.

وكانت طيران الإمارات قد جددت في مايو الماضي، مذكرة التفاهم مع هيئة موريشيوس للترويج السياحي بهدف الترويج المشترك عبر شبكة خطوطها العالمية لموريشيوس، التي تعد وجهة سياحية شهيرة، ولاتزال تشهد نمواً متواصلاً عقب الجائحة.

وبالإضافة إلى نقل مزيد من الركاب، ستوفر رحلة طيران الإمارات اليومية الثالثة بين دبي وموريشيوس ما يتراوح بين 30 إلى 40 طناً من حمولة عنابر الشحن للشركات، ما يفتح مزيداً من الفرص التجارية العالمية ويعزز حركة الاستيراد والتصدير.

يُذكر أن طيران الإمارات أطلقت عملياتها إلى موريشيوس في سبتمبر 2002 بثلاث رحلات أسبوعياً، وستكمل قريباً عامها الـ20 في خدمة هذه الوجهة السياحية الشهيرة في المحيط الهندي.

وتواصل طيران الإمارات إعادة بناء شبكة خطوطها استجابة للطلب المتزايد على خلفية ارتفاع الثقة وتخفيف بروتوكولات السفر الدولية. فقد أعلنت أخيراً عن خطط لإضافة رحلة يومية ثانية إلى تل أبيب، واستأنفت خدمة الركاب إلى لندن ستانستيد، كما أعادت رحلاتها إلى معظم محطاتها العالمية التي كانت تخدمها قبل الجائحة.