«بيبينسولا».. أول مشروع مجتمعي على الواجهة المائية في الخليج التجاري

يُعد مشروع «بيبينسولا» السكني، الذي تطوره شركة «سيليكت غروب العقارية»، أول مشروع مجتمعي على الواجهة المائية في منطقة الخليج التجاري بدبي.

ويتكون المشروع الجديد من ستة أبراج سكنية فاخرة، تضم مجموعة من الاستوديوهات والشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف.

ومن المتوقع تسليم أول تلك الأبراج خلال العام المقبل.

كما يضم المشروع واجهات مائية ووحدات تجارية، إضافة إلى المرافق الرياضية المتنوعة، ومناطق لعب مخصصة للعائلات.