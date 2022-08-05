«الرواد للعقارات»: دبي الوجهة الأنسب لرواد الأعمال

أكدت «الرواد للعقارات»، الشركة المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، أن إمارة دبي، تعد الوجهة المثالية للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الراغبة في العمل، في بيئة اقتصادية مثالية داعمة للنمو وتوفر كل أسباب العمل والعيش الكريم، في ظل ما يعرفه العالم من ارتفاع الأسعار وارتفاع نسب التضخم التي وصلت إلى نسب قياسية في أوروبا وأميركا ودول المنطقة وغيرها من بقية مناطق العالم.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ«الرواد للعقارات»، إسماعيل الحمادي، إن «نجاح دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، في إبقاء نسبة التضخم عند مستويات معقولة، بل هي ضمن أقل المعدلات في العالم، عامل إيجابي جداً لاستقطاب رؤوس الأموال من المستثمرين والشركات الراغبة في العمل، في دبي، بالنظر إلى بيئة العمل الجذابة والحوافز المختلفة التي تحصل عليها هذه الشركات».

وأضاف الحمادي أن «ارتفاع أسعار المواد الخام وكلفة ممارسة الأعمال في أوروبا والولايات المتحدة ودول المنطقة، عززت مكانة دبي وجهة مثالية لممارسة الأعمال خصوصاً لرواد الأعمال العاملين في قطاعات التكنولوجيا والغذاء والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الميادين التي منحتها دبي، أهمية كبيرة من خلال توفير مناطق متخصصة من عقارات وبنية تحتية متطورة وشروط داعمة وتوفر التمويل»، مبيناً أن «العقارات تمتلك فرصة كبيرة للنمو وتعزيز مسيرة الانتعاش المسجلة منذ العام الماضي، وخلال النصف الأول من العام الجاري، حيث قفزت المبيعات بنسبة 60% قياساً بمبيعات العام الماضي».

ولفت إلى أن المشروعات العقارية التي طرحت في النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بحالة التفاؤل بعودة السوق القوية وارتفاع الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى دخول نحو 7500 وحدة عقارية جديدة بنهاية الربع الثاني من العام 2022.