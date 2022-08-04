"الرواد للعقارات": دبي الوجهة الأنسب لرواد الأعمال

أكدت "الرواد للعقارات"، الشركة المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، على أن إمارة دبي، تعد الوجهة المثالية للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الراغبة في العمل، في بيئة اقتصادية مثالية داعمة للنمو وتوفر كل أسباب العمل والعيش الكريم، في ظل ما يعرفه العالم من ارتفاع الأسعار وارتفاع نسب التضخم التي وصلت إلى نسب قياسية في اوروبا وأميركا ودول المنطقة وغيرها من باقي مناطق العالم.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ"الرواد للعقارات"، اسماعيل الحمادي، إن "نجاح دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، في إبقاء نسبة التضخم عند مستويات معقولة، بل هي ضمن أقل المعدلات في العالم، وهذا النجاح، عامل إيجابي جداً لاستقطاب رؤوس الأموال من المستثمرين والشركات الراغبة في العمل، في دبي، بالنظر إلى بيئة العمل الجذابة والحوافز المختلفة التي تحصل عليها هذه الشركات".



وأضاف الحمادي أن "ارتفاع أسعار المواد الخام وكلفة ممارسة الأعمال في أوروبا والولايات المتحدة ودول المنطقة، عززت مكانة دبي كوجهة مثالية لممارسة الأعمال خاصة لرواد الأعمال العاملين في قطاعات التكنولوجية والغذاء والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الميادين التي منحتها دبي، اهمية كبيرة من خلال توفير مناطق متخصصة من عقارات وبنية تحتية متطورة وشروط داعمة وتوفر التمويل"، مبيناً أن "العقارات تمتلك فرصة كبيرة للنمو وتعزيز مسيرة الانتعاش المسجلة منذ العام الماضي، وخلال النصف الأول من العام الجاري، حيث قفزت المبيعات بنسبة 60% قياساً بمبيعات العام الماضي".

ولفت إلى أن المشاريع العقارية التي طرحت في النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بحالة التفاؤل بعودة السوق القوية وأيضاً ارتفاع الاستثمارات الأجنبية القادمة من مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى دخول نحو 7500 وحدة عقارية جديدة بنهاية الربع الثاني من العام 2022.



وشدد الحمادي، على أن عقارات دبي تسير بخطى ثابتة ومدروسة بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت كل السبل للنجاح للجهات المسؤولة على القطاع، وأيضاً من قبل المطورين العقاريين لإبقاء القطاع كواحد من أفضل القطاعات مساهمةً في الناتج المحلي للإمارة دبي ولتعزيز مكانته بين الأسواق العالمية.

واكد الحمادي، على أن الوضع الحالي مناسب وملائم جداً للمطورين بالعمل على الحملات الترويجية في أسواق الدول المستهدفة خاصةً وأن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت من العملية من خلال الإعلانات وغيرها من الطرق الدعائية المعروفة لاستقطاب رواد الأعمال للإمارة فضلاً عن الجهات المسؤولة عن هذا القطاع وهو ما سيعزز من أداء العقارات في دبي في ظل وفرة المعروض العقاري في دبي الذي يلبي طلبات مختلف الشرائح.