«الاتحاد للطيران» تعزّز أسطول الشحن بطائرات الجيل الجديد من «إيرباص»

أعلنت شركة «الاتحاد للطيران» عن تأكيد الطلب الذي قدمته لشركة «إيرباص» لشراء سبع طائرات شحن من الطراز الجديد «A350F»، بعد الإعلان عن الطلب خلال فعاليات معرض سنغافورة للطيران، بما يعزّز من قدرات الشحن لدى «الاتحاد للطيران»، من خلال تزويد أسطولها بأحدث طائرات الشحن، وأكثرها كفاءةً في السوق.

ويؤكد هذا الطلب مساعي شركتي «الاتحاد للطيران» و«إيرباص» إلى توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، من خلال إضافة طائرات شحن إلى طلبيتها السابقة لشراء 20 طائرة ركاب من طراز (A350-1000) بأكبر حجم متوافر، التي سلّمت «إيرباص» خمس طائرات منها حتى الآن.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد للطيران»، توني دوغلاس: «في إطار مساعينا إلى بناء واحد من أكثر أساطيل الطيران حداثة واستدامة حول العالم، يسعدنا توسيع شراكتنا طويلة الأمد مع (إيرباص)، من خلال إضافة سبع طائرات شحن من الطراز الجديد (A350F ) إلى أسطولنا، حيث نسعى من خلال طائرات الشحن هذه إلى دعم معدلات النمو الاستثنائية التي يحققها قسم الشحن لدينا. كما نحرص من خلال عائلة (A350-1000) ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، إلى الالتزام بمساعينا الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050».

الطائرات الجديدة تزود أسطول «الاتحاد للطيران» بأحدث طائرات الشحن، وأكثرها كفاءةً في السوق.