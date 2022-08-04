«طيران الإمارات» تعتزم توظيف طيارين لقيادة أسطولها الحديث

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أكبر مشغل في العالم لطائرات «إيرباص A380»، و«بوينغ 777» أنها تسعى إلى توظيف طيارين برتبة «ضابط أول»، يفون بالمعايير العالية للناقلة في مجال السلامة والبراعة التقنية وتجربة المتعاملين.

وأفادت في بيان بأنه يتوافر أمام الذين يقع عليهم الاختيار، التطلع إلى آفاق مهنية جديدة، من خلال قيادة طائرات أسطول «طيران الإمارات» ذات الجسم العريض، وخدمة شبكة خطوط عالمية دائمة التوسع، والاستمتاع بأسلوب حياة متميز في دبي.

طائرات ووجهات

ولفتت «طيران الإمارات»، إلى أن المستقبل معها بالنسبة للطيارين، يعني السفر إلى وجهات متنوّعة عبر شبكة خطوط تغطي 140 وجهة في القارات الست. كما يعني العمل على واحد من أحدث الأساطيل في العالم، المكون من 265 طائرة من طرازي «إيرباص A380»، و«بوينغ 777».

وأشارت «طيران الإمارات» إلى أنه مع مواصلتها الاستثمار في تجديد أسطولها، فإن طياريها سيقودون طائرات «بوينغ 787-9 دريملاينر» و«بوينغ 777-X»، و«إيرباص A350-900» في السنوات المقبلة.

برامج تدريب

وذكرت «طيران الإمارات» أن طياريها يكملون برامج تدريب قوية في مرافق الناقلة، بإشراف مدربين ذوي مهارات عالية في بيئات مصممة خصيصاً، لافتة إلى أن مرافق التدريب المتطوّرة تضم 10 أجهزة محاكاة طيران كاملة «سميوليتر» لطائرات «بوينغ 777»، و«إيرباص A380».

وأكدت الناقلة أن نموها المستمر يوفر العديد من الفرص للتقدم الوظيفي، إذ يمكن للطيارين المساعدين الارتقاء إلى قباطنة، وطيارين تقنيين، وقباطنة معايير، وفاحصين ومدربين.

مزايا خاصة

وكشفت «طيران الإمارات» أنها تقدم مجموعة من المزايا المصممة للطيارين وعائلاتهم، للعيش بمستوى متميز، تشمل راتباً جيداً معفى من الضرائب، وسكناً راقياً، ومخصصات تعليمية للأبناء وتغطية طبية ممتازة تشمل الأسنان.

كما يتمتع العاملون بتذاكر سفر وشحن بشروط ميسّرة لجميع أفراد الأسرة، وتذاكر للأصدقاء للسفر عبر الشبكة العالمية للناقلة. كما تقدم بطاقة الإمارات البلاتينية، إضافة إلى مجموعة من الامتيازات والخصومات عبر الآلاف من منافذ البيع بالتجزئة والضيافة محلياً وعالمياً.

وجهات مفضلة

وبحسب «طيران الإمارات»، فإنه يمكن للطيارين طلب القيام برحلات إلى وجهات مفضلة على نظام القوائم المتقدم لـ«طيران الإمارات»، لضمان حصولهم على فرصة لقضاء وقت ممتع مع أحبائهم في الأيام الخاصة.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنها تخصص سيارة مع سائق لنقل كل طيار من المنزل وإليه، حيث ينهي الطيارون إجراءاتهم عبر مرفق الإجراء السريع في المقر الرئيس للناقلة.

ثقافات متعددة

وبحسب الناقلة، يتمتع الطيارون وأفراد أطقم الضيافة المنحدرون من أكثر من 160 جنسية، بعلاقات صداقة طيبة تعكس البيئة متعددة الثقافات لمركز «طيران الإمارات» في دبي، التي تشتهر عالمياً بكونها مدينة آمنة ونابضة بالحياة ومتقدمة تكنولوجياً.

وتجتمع الأحداث الرياضية السنوية الكبرى والأنشطة الاجتماعية والضيافة وتناول الطعام والمعالم السياحية المذهلة والمدارس والمستشفيات الدولية، إضافة إلى البنية التحتية الممتازة، لتجعل من دبي مدينة مفضلة لملايين المقيمين.

خبرات مطلوبة

وبحسب «طيران الإمارات»، فإنه يتعيّن على الراغبين في التقدم للعمل طيارين مساعدين برتبة «ضابط أول»، التمتع بخبرة في قيادة الطائرات التي تعمل بأكثر من محرك واحد، وحيازة رخصة طيار خطوط جوية سارية المفعول من المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO، وخبرة لا تقل عن 2000 ساعة طيران على طائرة لا يقل وزنها عن 20 طناً (أقصى وزن للإقلاع). كما يمكن للمهتمين التحقق من معايير الأهلية بالكامل والتقدم عبر الإنترنت على الموقع: https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots

يتعيّن على الراغبين في العمل، حيازة رخصة طيار خطوط جوية سارية المفعول من المنظمة الدولية للطيران المدني، وخبرة لا تقل عن 2000 ساعة طيران.