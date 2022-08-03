الاتحاد للطيران تعزز أسطول الشحن بطائرات الجيل الجديد من "إيرباص"

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، عن تأكيد الطلب الذي قدمته لشركة "إيرباص" لشراء سبع طائرات شحن من الطراز الجديد "A350F"، بعد الإعلان عن الطلب خلال فعاليات معرض سنغافورة للطيران، بما يعزز من قدرات الشحن لدى "الاتحاد للطيران" من خلال تزويد أسطولها بأحدث طائرات الشحن وأكثرها كفاءةً في السوق.

ويؤكد هذا الطلب على مساعي شركة الاتحاد للطيران وشركة "إيرباص" إلى توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، من خلال إضافة طائرات شحن إلى طلبيتها السابقة لشراء 20 طائرة ركاب من طراز (A350-1000) بأكبر حجم متوفر، والتي سلّمت "إيرباص" خمس طائرات منها حتى الآن.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس: "في إطار مساعينا إلى بناء واحد من أكثر أساطيل الطيران حداثة واستدامة حول العالم، يسعدنا توسيع شراكتنا طويلة الأمد مع (إيرباص) من خلال إضافة سبع طائرات شحن من الطراز الجديد (A350F ) إلى أسطولنا. حيث نسعى من خلال طائرات الشحن هذه إلى دعم معدلات النمو الاستثنائية التي يحققها قسم الشحن لدينا. كما نحرص من خلال عائلة (A350-1000) ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، إلى الالتزام بمساعينا الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050".

بدوره، قال الرئيس التجاري لشركة "إيرباص" ورئيس "إيرباص" الدولية، كريستيان شيرير: "يسعدنا توسيع شراكتنا الراسخة مع الاتحاد للطيران، والتي كان أحدثها إضافة طائرات الركاب من طراز A350 إلى اسطول الناقلة الوطنية الإماراتية، وتواصل اليوم الاستفادة من هذه العائلة من الطائرات من خلال شراء طائرات الشحن من طراز A350F. وينفرّد الجيل الجديد من طائرات الشحن كبيرة الحجم بمزايا لا تضاهى وأداءٍ لا مثيل له من حيث المسافات التي تقطعها وكفاءة استهلاك الوقود ومستويات الانبعاثات المنخفضة، مما يساعد العملاء على تحسين الكفاءات التشغيلية والحد من التأثيرات البيئية في آن معاً".

كما وقعت الاتحاد للطيران اتفاقيةً طويلة الأجل للحصول على خدمات الصيانة الشاملةFlight Hour Services (FHS) من إيرباص لدعم أسطولها من طائرات A350 وضمان أدائها العالي وتحسين مستويات الموثوقية، وهي الاتفاقية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. كما اعتمدت الاتحاد للطيران نظام سكاي وايز لمراقبة السلامة من إيرباص، والذي يتيح لها إدارة عمليات الطائرة واكتشاف الأعطال وإصلاحها في الوقت الفعلي، مما يوفر الوقت ويخفض تكاليف الصيانة المفاجئة.

وتضم طائرات A350F مجموعة كبيرة من المزايا المشتركة مع طائرات الركاب A350، إذ ينتمي كِلا الطرازين إلى أحدث عائلة طائرات للمسافات الطويلة في العالم. وتبلغ حمولة طائرات الشحن هذه 109 أطنان، الأمر الذي يتيح لها تلبية احتياجات جميع أسواق الشحن. كما تشتمل طائرات A350F على بوابة ضخمة خاصة بالحمولة، وجرى تحسين جسم الطائرة وسعتها لتتوافق مع المقاسات المعيارية لمنصات ومستوعبات التخزين الخاصة بالقطاع.