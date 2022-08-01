6 % نمواً في إيرادات "الاتحاد للشحن" خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت (الاتحاد للشحن) ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران عن تحقيق نتائج قياسية في النصف الأول من عام 2022 بعدما سجلت نمواً في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، وساهمت بنسبة 35 % من الإيرادات التشغيلية لمجموعة الاتحاد للطيران.

وحققت الشركة زيادات في إجمالي الإيرادات بتسجيلها نسبة 86% على مؤشر الالتزام بالتسليم حسب الوعد، بزيادة 2% مقارنة بنتائج عام 2021 بأكمله، بالإضافة إلى تسجيل معدل 83% على مؤشر الأداء في الوقت المحدد، على الرغم من التحديات التي تفرضها بيئة المناولة على امتداد الشبكة.

وشهدت الاتحاد للشحن كذلك نمواً في عدد من منتجاتها المميزة في النصف الأول من العام الجاري، مثل فارما لايف، الحل المتخصص بخدمات شحن الأدوية والحائز على جوائز، والذي سجل نمواً بنسبة 46% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

وساهمت التحسينات الجديدة التي أطلقتها الاتحاد للشحن لتعزيز قدرات فارما لايف في تحقيق هذا النمو وعملت الشركة في هذا الشأن على تحسين الأغطية الحرارية، مما زاد من حماية منتجات الأدوية أثناء عمليات التحميل والتفريغ. كما سجلت الشركة زيادة بنسبة 52% في أداء خدمة منتجها لايف أنيملز و حصلت على شهادة مركز التميّز للمدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال نقل الحيوانات الحية لعام 2022.

وقال بدر آل علي مدير تجاري أول لشؤون دولة الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن: "نجحت الاتحاد للشحن في تحقيق هذا النمو في منتجَي فارما لايف ولايف أنيملز بفضل العمل الجاد و الالتزام الذي بذلته الفرق المتخصصة في الشركة لتوفير حلول شحن عالمية المستوى للعملاء، وظهر التزام الاتحاد للشحن بتحسين قدراتها من خلال استثمارها المستمر في البنية التحتية والحلول التي تضمن نقل البضائع بأمان وبما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية".

وبلغت نسبة الاعتماد على فواتير النقل الجوي الإلكترونية في الشركة 81% ما يدل على استمرارها في رحلة التحول الرقمي، كما أضافت الشركة في 2021 مجموعة من الميزات إلى بوابتها الجديدة للحجز الإلكتروني بهدف تحسين تجربة العملاء ما أدى إلى زيادة الحجوزات باستخدام البوابة بنسبة 57%.

وأعلن الناقل الوطني عن إطلاق نسخة بلغة الماندرين لموقعه الإلكتروني وبوابة الحجز الإلكتروني، في خطوة تعزز الحضور الاستراتيجي للشركة في السوق الصينية، التي تساهم بأكثر من 20% من عمليات شركة الشحن.

وشرعت شركة الاتحاد للشحن، في إطار رؤية المجموعة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، في تنفيذ العديد من مشاريع الاستدامة. ووقّعت اتفاقية مع شركة بي ميديكال سيستمز لتطوير وإطلاق حاويات مخصصة لطائرات الشركة هي الأولى من نوعها في القطاع، وتتميز بتصميم عازل ونظام لضبط درجة الحرارة لنقل منتجات الأدوية.

كما قامت الاتحاد للشحن باستخدام أجهزة صديقة للبيئة وخفيفة الوزن لتحميل الوحدات بدلاً من أجهزة تحميل الوحدات المصنوعة من الألومنيوم، مما يتيح المجال لتوفير 200 كغ، وتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقال بدر آل علي : "تلتزم شركة الاتحاد للشحن، في ظل النتائج الإيجابية في منتصف العام، بالعمل عن كثب مع الشركاء والعملاء لضمان أن تبقى شريك الشحن الجوي المفضل لديهم.. و تواصل الاتحاد للشحن توسيع عملياتها وإضافة مسارات رئيسية لمواكبة طلبات العملاء بالكامل".

و تصل شبكة الاتحاد للشحن حالياً إلى 79 وجهة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا والأمريكيتين، من خلال 564 رحلة أسبوعية، وتشغّل الشركة أيضاً رحلات شحن بالاعتماد على شبكة واسعة لخدمات النقل البري، تقدم خدماتها حسب الطلب إلى وجهات خارج شبكتها.

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