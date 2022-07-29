20.9 مليار درهم أرباح 11 بنكاً وطنياً في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع صافي أرباح 11 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 20.91 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.

واستناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية حتى الآن، فقد ازدادت الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2022 بنسبة 43.5% أو ما يعادل 6.34 مليارات درهم، مقابل نحو 14.57 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

البنوك المدرجة

ووصلت أرباح ستة بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري إلى 10.58 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 48.5% مقارنة بنحو 7.12 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت أرباح خمسة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 10.33 مليارات درهم في النصف الأول من 2022، بارتفاع نسبته 38.6% مقابل 7.45 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2021.

«أبوظبي الأول»

واستحوذ بنك أبوظبي الأول على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية، بعد أن سجل أرباحاً صافية بنحو ثمانية مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، وذلك مع تحقيق كل الأعمال الأساسية للبنك نمواً متتابعاً، نتيجة النمو مزدوج الرقم للخدمات المصرفية للاستثمار والخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية، وذلك بفضل قوة الزخم والمزايا الأولية من ارتفاع أسعار الفائدة وأنشطة العملاء ضمن الأسواق العالمية.

«الإمارات دبي الوطني»

بدورها، ازدادت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 11% إلى 5.3 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، محققاً بذلك أعلى أرباح نصف سنوية منذ عام 2019، وسط أداء قياسي من حيث أنشطة قروض الأفراد ومعاملات المتعاملين ترافق مع تحسن في الهوامش، ما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة 23%.

«دبي الإسلامي»

وحقق بنك دبي الإسلامي نمواً قوياً في صافي الأرباح بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار درهم، مقابل 1.86 مليار درهم للفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية، بالإضافة إلى الانخفاض في المخصصات.

بنك المشرق

كما ارتفعت أرباح بنك المشرق إلى 1.4 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت الأرباح التشغيلية نحو 1.9 مليار درهم بزيادة نسبتها 17%، نتيجة لارتفاع الدخل التشغيلي بسبب زيادة صافي إيرادات الفوائد، والدخل من التمويل الإسلامي.

«أبوظبي الإسلامي»

بدورها، نمت الأرباح الصافية لمصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 30%، لتبلغ 1.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ1.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021، مدفوعة بنمو قوي للإيرادات، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف، وتخفيض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار.

«دبي التجاري»

وسجل بنك دبي التجاري أرباحاً صافية بنحو 866 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 28.1% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وذلك مع زيادة الإيرادات من خلال صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى.

«الإمارات الإسلامي»

كما ارتفع صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 23% لتصل إلى 701 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، مع الانخفاض الكبير في كلفة المخاطر، وهو ما يعكس تحسن أداء الأعمال.

مصرف الشارقة الإسلامي

نمت الأرباح الصافية لمصرف الشارقة الإسلامي إلى 361.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 25% مقارنة بنحو 289.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

بنك أم القيوين الوطني

صعد صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 165.3 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 25.7% مقارنة بنحو 131.48 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

البنك التجاري الدولي

جاوزت أرباح البنك التجاري الدولي 55 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، وحقق أرباحاً صافية بنحو 34 مليون درهم في الربع الثاني من 2022، بزيادة على أساس ربعي بنسبة 67% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

بنك رأس الخيمة الوطني

ازدادت الأرباح الصافية لبنك رأس الخيمة الوطني إلى 527 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو على أساس سنوي جاوز 72%، بفضل الميزانية العمومية المتنوعة وانخفاض كلفة المخاطر، فيما بلغت الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 307.3 ملايين درهم، وهو أعلى صافي ربح ربعي يسجل منذ عام 2015.

10.33 مليارات درهم

أرباح خمسة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي في النصف الأول من 2022.

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