«الأميركي لعلوم الأحجار الكريمة» يؤسس مختبراً جديداً في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، أن المعهد الأميركي لعلوم الأحجار الكريمة، الذي يعد المرجع الأول في العالم في مجال الماس والأحجار الملونة واللؤلؤ، سيستأجر من خلال وحدته التابعة: «مختبر جي آي ايه - مركز دبي للسلع المتعددة»، مساحة لإنشاء مختبر جديد لعلوم الأحجار الكريمة في برج «أبتاون تاور» التابع للمركز.

وسيشغل المختبر الجديد للمعهد، المقرر افتتاحه في منتصف عام 2023 مساحة 41 ألف قدم مربعة موزعة على طابقين من البرج الذي يبلغ ارتفاعه 340 متراً، في إطار عقد تأجير مدته تسع سنوات، فيما من المتوقع أن يوفر افتتاح المختبر الجديد 500 فرصة عمل جديدة في منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

مكانة الإمارة

ولفت البيان إلى أن انضمام المعهد إلى مركز دبي للسلع المتعددة يؤكد المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي، باعتبارها مركزاً رائداً لصناعة الماس العالمية، إذ بذلت الإمارة خلال السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لتسريع عجلة نمو تجارة الماس فيها ومن خلالها.

وقد بلغ حجم تداولات الماس الخام والمصقول في دولة الإمارات 11 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، في وقت تعتبر فيه الدولة حالياً أكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم، كما تقترب بسرعة من التحول إلى أكبر سوق لتجارة الأحجار المصقولة.

ومن المتوقع أن يسهم تأسيس مختبر «المعهد الأميركي لعلوم الأحجار الكريمة» الجديد، في دعم نمو قطاع الماس المصقول في الإمارة.

حلول تجارية

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليِّم: «نفخر باستضافة المختبر الجديد للمعهد الأميركي لعلوم الأحجار الكريمة في برج (أبتاون تاور) التابع للمركز في دبي، والذي يوفر حلولاً تجارية وسكنية ومساحات تجزئة رائدة عالمياً، فضلاً عن أنه حظي باهتمام كبير من الشركات الدولية والمحلية كما يتضح من المساحات المكتبية الكبيرة المؤجرة مسبقاً حتى الآن».

وأكد أن انضمام المعهد إلى منظومة المركز يؤكد كفاءة استراتيجيته المتمثلة في بناء مجتمع أعمال مترابط يدعم ويشجع التجارة العالمية.

وأضاف: «تقود دبي مسيرة تطور صناعة الماس العالمية من خلال دعم كل مرحلة من مراحل سلسلة توريد الماس. فبالإضافة إلى ربط المنتجين والمصنعين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال بورصة دبي للماس، فقد بات بإمكاننا الآن تقديم المزيد من الدعم لصناعة الماس المصقول، عبر استضافة مركز دبي للسلع المتعددة للجهة الأبرز عالمياً في تصنيف الماس».

خيار مثالي

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس ورئيس المختبرات والبحوث في المعهد الأميركي لعلوم الأحجار الكريمة، توم موزس: «نرى في مركز دبي للسلع المتعددة، في ظل ما تتمتع به دبي من أهمية متزايدة بوصفها مركزاً عالمياً للماس، وما توفره من بنية تحتية متميزة، خياراً مثالياً لتوسيع قدرات وحضور المعهد»، لافتاً إلى أن قرب الإمارة من أهم مراكز تصنيع وإنتاج الماس، وما تتمتع به من خطوط نقل فعالة تتيح الربط بسهولة مع أسواق الماس العالمية، سيمكِّنُ المعهد من دعم المتعاملين بشكل أكبر، والأهم من ذلك تعزيز قدرته على تحقيق مهمته الحيوية في حماية مستهلكي الماس.

«أبتاون تاور»

يحاكي تصميم «أبتاون تاور» بريق الماس من خلال واجهته الزجاجية الأمامية التي ينفذ منها الضوء الطبيعي إلى المساحات الداخلية وتمنع في الوقت نفسه نفاذ أشعة الشمس الحارقة.

ويبلغ ارتفاع البرج 340 متراً، وهو مصمم للحصول على اعتماد LEED الذهبي وسيكون المقرّ الجديد لمركز دبي للسلع المتعددة.

وسيضم فندقاً فاخراً من فئة خمس نجوم يحمل اسم «So/ أبتاون دبي» مكوناً من 188 غرفة، فضلاً عن مطاعم حصرية ومرافق واسعة للمؤتمرات ومكاتب من الدرجة الأولى و229 وحدة سكنية مميزة تحمل توقيع علامة SO.

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مليار دولار حجم تداولات الماس الخام والمصقول في دولة الإمارات خلال الربع الأول 2022.

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