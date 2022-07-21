بيع فيلا فاخرة في دبي بقيمة 128.5 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت مجموعة ألباغو، عن بيع فيلا فريمد ألور الفاخرة على السعفة جي من نخلة جميرا الشهيرة بسعر 35 مليون دولار أمريكي، اي ما يوازي 128.5 مليون درهم.

وتعد الفيلا، تحفة هندسية فريدة، وهي من توقيع شركة إي إيه إيه - إمري أرولات المعمارية الحائزة على جوائز فيما يتعلق بتطوير تصاميم معمارية عصرية.

وتمتد الفيلا، التي تضم خمس غرف نوم، على مساحة 16 ألف قدم مربعة، بمساحة داخلية تبلغ 18 ألف قدم مربعة تتوزع على أربعة طوابق تشمل القبو والطابق الأرضي والأول والثاني، وتُعدّ عملاً فنياً عصرياً يجمع بين أساليب ولمسات معمارية متناسقة بإلهام من المعايير والمفاهيم الفنية العصرية.

ومن المقرر انتهاء العمل على الفيلا في الربع الأخير من العام الجاري، لتكون أحد أبرز معالم المشهد المعماري بدبي.

ومن جانبه، علق إمري أرولات، المصمم الشهير، على تصميم فيلا فريمد ألور بالقول: "سُررت جداً بالتعاون مع مجموعة ألباغو في تصميم هذه الفيلا الفاخرة وتقديم تحفة فنية استثنائية. وأردنا في البداية ابتكار تصميم معماري فريد من نوعه، ونحن سعداء بنتائج عملنا، إذ تنفرد الفيلا بتصميم هندسي مُحكم، تضفي عليه المواد التي استخدمناها طابعاً من الاستقرار والهدوء.

وتتوسط الفيلا ردهة استقبال لسهولة التنقل بارتفاع ثلاثة طوابق مع إطلالة بانورامية على البحر. وتضم غرف النوم الداخلية مساحاتٍ إضافية للدراسة أو العمل أو ممارسة الهوايات المفضلة مع إطلالات خلابة على البحر، إلى جانب حدائق ومساحات خضراء متفرقة".

وتتضمن الفيلا أيضاً مرافق متعددة، مثل السينما المنزلية والنادي الرياضي الخاص وحوض السباحة المتماهي مع الأفق وردهة الاسترخاء وركن المشروبات على السطح.

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