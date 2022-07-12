«نيو أوتو» تقدّم 8 نصائح قبل شراء سيارة كهربائية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «نيو أوتو» لتوريد السيارات، بلال نصر، أن هناك عدداً من النصائح والإرشادات التي يجب على المستهلك اتباعها قبل شراء سيارة كهربائية جديدة.وأوضح لـ«الإمارات اليوم» خلال لقاء صحافي عقد في دبي، أن السيارات الكهربائية شهدت خلال الفترة الأخيرة نمواً غير مسبوق في الطلب بالأسواق المحلية، ما يتطلب ضرورة وعي المستهلكين بعدد من المعايير والنصائح قبيل وعند شراء سيارة كهربائية.وقدم نصر ثماني نصائح يجب الأخذ بها واتباعها، تتمثل في:

1. الضمان والخدمة

ضرورة الاستعلام عن سنوات الضمان أو الخدمة والصيانة للمركبة الكهربائية، ومعرفة الكلفة السوقية للصيانة لاحقاً، ذلك أن السيارات الكهربائية لاتزال تمتاز بفترات ضمان مرتفعة في الدولة تصل إلى ثمانية أعوام، وهي الفترات الأكثر شيوعاً على تلك السيارات.

2. ميزانية الشراء

ضرورة تحديد الميزانية المرصودة لشراء السيارة الكهربائية، لتحديد نطاق البحث في الحدود السعرية المستهدفة، سواء كانت سيارة كهربائية ذات منشأ آسيوي، أو أوروبي، أو أميركي.

3. المسافة المقطوعة

من المهم معرفة المسافة التي تقطعها السيارة عند شحنها مرة كاملة، ومدى تناسب ذلك مع نمط العمل اليومي للمشتري، لاسيما الذين يرتبطون برحلات عمل وسفر لمسافات طويلة.

4. مطابقة للمواصفات

أهمية التأكد من كون السيارة مناسبة للمناخ المحلي، أو مطابقة للمواصفات الخليجية، وعدم وجود أية خصائص تعوق عمليات التسجيل لاستخدامها في السوق المحلية.

5. أجهزة الشحن

معرفة نوع الشاحن في السيارة، وأجهزة الشحن المتوافقة معها في الدولة، فضلاً عن معرفة الفترة اللازمة لشحن البطارية بالكامل، ومدى توافر الشحن السريع، والمدى المتاح من خلاله.

6. سعة السيارة

الانتباه إلى مواصفات سعة السيارة وعدد الركاب، وفقاً للاحتياجات الأساسية عند الاستخدام، إذ ليس من المنطقي شراء سيارة صغيرة الحجم لمستهلك لديه عائلة كبيرة.

7. مواقع الشحن

معرفة مواقع الشحن العامة للسيارات الكهربائية، خصوصاً التي تكون قريبة من مسار رحلة العمل اليومية، أو قريبة من المنزل، أو حتى في الأماكن المعتاد الخروج إليها للتنزه، مع ضرورة إعداد مكان للشحن المنزلي.

8. المقارنة السوقية

ضرورة المقارنة بين خصائص ومزايا وأشكال السيارات الكهربائية المتوافرة في الأسواق، للوصول في النهاية إلى قرار جيد حول اختيار شراء سيارة تتناسب مع المواصفات المتوقعة أو المستهدفة.

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