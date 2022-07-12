التضخم المرتفع.. مصدر القلق الأكبر بين الألمان

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

ارتفعت توقعات التضخم بين الأسر في ألمانيا مرة أخرى، حيث يُنظر إلى الأسعار المرتفعة الآن على أنها مصدر قلق كبير بين الجمهور.

وأعلن البنك المركزي الألماني، أمس، استناداً إلى مسح أجراه، أن توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة ارتفعت من 7% في مايو إلى 7.5% في يونيو، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها منذ بدء المسح في عام 2019، فيما كانت التوقعات بشأن التضخم قبل عام دون 3%.

وارتفع متوسط ​​التضخم المتوقع على مدى السنوات الخمس المقبلة من 5.3% إلى 5.4% في يونيو الماضي.

ويتوقع 84% ممن شملهم الاستطلاع أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع خلال الـ12 شهراً المقبلة، بينما يتوقع 5% فقط انخفاض التضخم.

ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيق تضخم بنسبة 2% فقط في منطقة اليورو على المدى المتوسط.

ويعد التضخم المرتفع حالياً مصدر القلق الأكبر بين المواطنين في ألمانيا، وفقاً لاستطلاع آخر أجرته شركة التأمين الألمانية «أليانز»، إذ ذكر نحو 57% من نحو 1000 ألماني شملهم الاستطلاع، أن التضخم هو أكثر قضية تهمهم حالياً.

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