1.3 مليون مقعد على الرحلات في مطارات الدولة خلال «أسبوع الأضحى»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، ستشغّل نحو 1.3 مليون مقعد في اتجاه واحد خلال الأسبوع الذي بدأ في الرابع من يوليو الجاري، مقابل 1.27 مليون مقعد في الأسبوع السابق عليه، بنسبة نمو بلغت نحو 2%.

السعة المقعدية

ووفقاً لبيانات المؤسسة، فقد سجلت السعة المقعدية نمواً بنسبة 82.5% في الأسبوع الجاري، مقارنة مع الأسبوع نفسه من عام 2021، مشيرة إلى أن السوق الإماراتية تواصل تعزيز مكاسبها في قطاع الطيران، حيث إن السعة الحالية أقل بنسبة 13% فقط مقارنة بمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال تلك الفترة.

وذكرت «أو إيه جي» أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل نحو 4.5 ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو تصل إلى 0.6% مقارنة بالأسبوع السابق، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على 29% من إجمالي السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.

عالمياً، قالت المؤسسة إنه وللمرة الأولى منذ يناير 2019، تستعد شركات الطيران لتشغيل أكثر من 100 مليون مقعد مجدول هذا الأسبوع.

«طيران الإمارات»

من جهتها، أفادت شركة طيران الإمارات بأنها تستعد لموسم صيفي يشهد أعلى طفرة في الطلب على السفر، بعد التعافي من تأثيرات الجائحة، مشيرة إلى أنها تسيّر أكثر من 2400 رحلة أسبوعياً، وتواصل إضافة رحلات جوية حيثما أمكن لتعزيز جدولها الصيفي.

«فلاي دبي»

بدورها، قالت شركة فلاي دبي إنها تستعد لموسم صيفي قياسي، استمراراً للأداء الاستثنائي الذي حققته في الربع الأول من العام الجاري، وزيادة الطلب على السفر.

وتتوقع الشركة أن تنقل نحو ثلاثة ملايين مسافر خلال موسم الصيف الجاري، الذي يُعد الأكثر ازدحاماً في تاريخ الشركة، إذ يتوقع تشغيل 8500 رحلة شهرياً عبر شبكة «فلاي دبي» التي تضم 102 وجهة، وبما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

مطار أبوظبي

في السياق نفسه، أعلنت شركة مطارات أبوظبي، زيادة في حركة السفر في مطار أبوظبي الدولي، ضمن التوقعات المتعلقة بموسم عطلة عيد الأضحى والعطلات الصيفية، متوقعة أن يتعامل المطار مع 2.8 مليون مسافر خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، منهم 414 ألف مسافر خلال فترة عيد الأضحى في الفترة بين السابع و15 يوليو 2022. وأكدت أنه سيكون لحركة السفر، خلال موسم الذروة المقبل، تأثير إيجابي في تقديرات حركة السفر لعام 2022، والتي يتوقع أن تزيد على 13 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي بحلول نهاية العام الجاري.

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