مطارات دبي: 270 ألف مسافر عبر "دبي الدولي" خلال 4 أيام

المصدر: أزاد عيشو _ دبي

قال نائب الرئيس للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، عيسى الشامسي إنه من المتوقع أن يتعامل مطار دبي الدولي مع نحو 270 ألف مسافر خلال الفترة بين 7 إلى 10 يوليو الجاري بمعدل 68 ألف مسافر يوميا.

وذكر الشامسي أن المؤسسة تعمل مع شركائها الاستراتيجيين لتسهيل تدفق الركاب.

ودعت "مطارات دبي"، المسافرين، إلى اتباع مجموعة من النصائح للحصول على تجربة سفر سلسة ومريحة خلال موسم العطلات المقبل، بما يشمل: الاطلاع على أحدث لوائح وشروط السفر لوجهة السفر، والتأكد من الوثائق الضرورية للسفر، مع الصلاحية المطلوبة، قبل الوصول إلى المطار.

وأوضحت أنه يجب على المسافرين من مبنى الركاب رقم (1)، الوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد مغادرة الطائرة، فضلاً عن إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت.

وأوصت "مطارات دبي"، المسافرين من مبنى الركاب رقم (3) بالاستفادة من خيارات الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر التي توفرها "شركة طيران الإمارات".

كما دعت المسافرين إلى التأكد من وزن الحقائب ومراجعة وثائق السفر قبل الخروج من المنزل، وإنهاء الاستعدادات قبل الوصول إلى منطقة التفتيش الأمني، فضلاً عن استخدام "مترو دبي".

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