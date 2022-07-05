إدراج وبدء تداول أسهم «تيكوم» في سوق دبي المالي

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

بدأ اليوم الثلاثاء الخامس من يوليو 2022، تداول أسهم «مجموعة تيكوم» التي تمتلك وتدير وتشغل 10 مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي، تحت رمز التداول «TECOM»، وذلك بعد اكتمال طرحها العام الأولي، وإدراجها بنجاح في سوق دبي المالي.



افتتاح السوق

واحتفالاً باكتمال إدراجها الرسمي، قرع رئيس مجلس إدارة «مجموعة تيكوم»، مالك آل مالك، جرس افتتاح السوق، بحضور كل من الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة»، أميت كوشال، والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول، والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حامد علي.



إنجاز مهم

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة تيكوم»، مالك آل مالك، إن إدراج «مجموعة تيكوم» في سوق دبي المالي يشكل إنجازاً مهماً لإمارة دبي ككلّ، وخطوة تاريخية في مسيرة الشركة الحافلة بالنجاح.

وأوضح أن تحوُّل المجموعة إلى شركة عامة مدرجة، سيتيح للمستثمرين الاستفادة من مكانتها الرائدة، كمساهم بارز في مجال مجمعات الأعمال الحيوي في دبي، وتمتعها بإمكانات فريدة تؤهلها للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الإمارة والأسس القوية لاقتصادها الكلي.

ولفت إلى أن «مجموعة تيكوم» ستسهم بدور مهم في تعزيز تنوع وعمق الأسواق المالية في دبي، وستوفر خيارات أوسع للمشاركين في السوق، مرحباً نيابةً عن مجلس الإدارة بجميع المساهمين الجدد بمختلف شرائحهم.



تطوير الأسواق

من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال المري، بإدراج «مجموعة تيكوم» في سوق دبي المالي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً جديداً يعكس رؤية القيادة في تطوير أسواق الإمارة المالية، وتعزيز مكانتها، مركزاً عالمياً حيوياً لأسواق رأس المال.

وقال: «يعد نجاح إدراج (مجموعة تيكوم)، وهو ثاني إدراج في السوق ضمن خطة رؤية الإمارة خلال ثلاثة أشهر، مؤشراً قوياً على التزام اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات بقيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بتسريع تنفيذ استراتيجية تطوير أسواق المال والمضي قدماً نحو تحقيق أهدافها. كما يشكل هذا الإدراج دليلاً على مستوى الثقة الراسخة بالسوق لدى مختلف الأطراف المشاركة».



نموذج تجاري

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول: «فخورون بنجاح الطرح العام الأولي للمجموعة، وبدء فصل جديد من قصة نجاحنا كشركة عامة مدرجة في سوق دبي المالي».

وأضاف: «يشكل الطلب الاستثنائي الذي شهدناه من قاعدة مستثمرين متنوعة جغرافياً، مؤشراً واضحاً على الثقة الكبيرة في (مجموعة تيكوم)، وما تتميز به من نموذج تجاري مربح وأسس مالية متينة ومرونة تشغيلية عالية. كما يؤكد إقبال المستثمرين القوي على الطرح ثقتهم في قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجية نموها واضحة المعالم، والتزامها الراسخ بأفضل معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات».



تنويع الفرص

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حامد علي: «سيسهم إدراج (مجموعة تيكوم) التي تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاح في تطوير وإدارة مجمعات الأعمال المتخصصة في دبي، بالدفع قُدُماً باستراتيجية سوق دبي المالي الرامية إلى تنويع الفرص الاستثمارية لقاعدة المستثمرين المحليين والدوليين المتنامية، فضلاً عن تعزيز القيمة السوقية وتنويع قطاعاته. ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم جهودنا لتسهيل استفادة الشركات من خدمات السوق، وتمكين المالكين من طرح أسهمهم للبيع، وإتاحة منصة عالية الكفاءة لجمع رأس المال».



طرح أولي

وكانت «مجموعة تيكوم» نجحت في جمع نحو 1.7 مليار درهم من خلال طرحها العام الأولي، في ما تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح العالمي عند 2.67 درهم للسهم الواحد.

واشتمل الطرح على إتاحة 625 مليون سهم عادي للاكتتاب تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة.

واستقطب الطرح العالمي طلباً قوياً أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي، بينما سجل اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي حتى اليوم.

ونتيجة للإقبال الاستثنائي على الطرح من جانب المستثمرين الدوليين، فقد خُصِّص لهم نحو 30% من أسهم شريحة المستثمرين من المؤسسات المؤهلة. وستبقى «دي إتش أي أم» مساهم الأغلبية في «مجموعة تيكوم» بحصة تبلغ 86.5% (أو 87.5% مجتمعةً مع دي إتش أي أم منطقة حرة).



الحدود السعرية

يذكر أن أسهم «مجموعة تيكوم» أُدرجت وتُتداول ضمن قطاع العقارات في سوق دبي المالي. ولم تُطبَّق أي حدود سعرية لارتفاع أو انخفاض سهم المجموعة خلال اليوم الأول للتداول، على أن يتم تطبيقها ابتداءً من اليوم الثاني للإدراج.





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