«دناتا» ممثلاً لفنادق ومنتجعات «بانيان تري» في تايلاند

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عززت «دناتا لخدمات التمثيل»، التابعة لـ«مجموعة دناتا للسفريات»، شراكتها مع «مجموعة بانيان تري»، لتشمل تايلاند التي برزت خلال العام الجاري، وجهة للمسافرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأفاد بيان بأن «دناتا لخدمات التمثيل» تعمل ممثل مبيعات حصرياً في الشرق الأوسط لمنتجعات «مجموعة بانيان تري» في المالديف منذ عام 2016، وستدعم حالياً فنادق ومنتجعات المجموعة في تايلاند، وتقدم للمسافرين من المنطقة برامج عطلات حصرية ودعماً محلياً خاصاً.

ووفقاً لبيان «دناتا»، سيغطي التمثيل فندق «بانيان تري بانكوك»، والعديد من العقارات في جزيرة «بوكيت»، بما في ذلك «بانيان تري بوكيت»، التي أطلقت أخيراً منتجع «بانيان تري فيا فوكيت» الفاخر ضمن مجموعتها «أنجسانا لاجونا فوكيت». كما افتتحت العام الجاري مطعم «أتول» القائم وسط بحيرة، إضافة إلى «هوم بليس ساوث بيتش باتونغ» و«كاسيا بوكيت».

وكانت «دناتا للسفريات» أعلنت أخيراً أن تايلاند أصبحت الوجهة الأكثر شعبية لقضاء العطلات للمسافرين من دولة الإمارات الصيف الجاري، بينما يزداد الإقبال على السفر إلى هذه الدولة من المنطقة، خصوصاً من السعودية.

وقال نائب رئيس الخدمات الأرضية وإدارة الوجهات العالمية في «دناتا للسفريات»، سيباستيان دوسين: «ستمكننا الشراكة المعززة مع (مجموعة بانيان تري)، المالكة لبعض من أشهر المنتجعات الفاخرة في العالم، من دعم مسافرينا ببرامج فندقية ممتازة في بعض الوجهات الأكثر جاذبية للمسافرين من المنطقة، بما فيها تايلاند وجزر المالديف».

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