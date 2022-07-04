«الورقاء».. خيارات مميزة من الشقق السكنية والفلل

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» المتخصص في البحوث العقارية، أسعار الإيجارات السكنية في منطقة الورقاء بدبي، لكل من الشقق والفلل.

خيارات مميزة

ووفقاً للتقرير الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن منطقة الورقاء تشتمل على خيارات مميزة من الشقق السكنية والفلل، في وقت تشهد فيه تطوراً كبيراً ومستمراً في ما يتعلق بالعقارات السكنية.

وتنقسم «الورقاء» إلى خمسة أحياء فرعية، وتتميز بموقعها الاستراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد، ما يسهّل على سكانها الوصول إلى مناطق دبي الحيوية الأخرى.

كما تشتمل الورقاء على متنزهات وحدائق ترفيهية، فهي موطن منتزه «سفاري دبي»، إضافة إلى ثلاث حدائق أخرى في «الورقاء 4»، و«الورقاء 3»، التي تشتمل على مسارات للجري وركوب الدراجات، إضافة إلى ملعبين لكرة القدم، وملعب لكرة السلة، وآخر للتنس، كما يمكن للسكان التسوق من «الورقاء مول» الذي يضم مجموعة مميزة من المحال.«الورقاء 1»

وأفاد التقرير أن معظم عقارات الورقاء ينحصر في الفلل، إلا أنه يمكن العثور على مجموعة من الشقق السكنية الكائنة في «الورقاء 1».

وأشار التقرير إلى أن متوسط القيمة الإيجارية لفئة «استوديو» في «الورقاء 1» يبلغ نحو 24 ألف درهم سنوياً، ولفئة «غرفة وصالة» نحو 32 ألف درهم، ولفئة «غرفتين وصالة» نحو 46 ألف درهم.

مناطق الفلل

ووفقاً لـ«بيوت دوت كوم»، فقد حاز مجمع «الورقاء 3» نسبة البحث الأعلى عن إيجار فلل، بين المجمعات الأخرى في منطقة الورقاء ككل، بنسبة 49.89%، فيما حازت «الورقاء 2» نسبة بحث 25.83%، و«الورقاء 4» نسبة بحث 24.29% من إجمالي عمليات البحث عن فلل.

ويعتبر «الورقاء 3» من المجمعات السكنية الأكثر طلباً بين الباحثين عن فلل للإيجار في منطقة الورقاء، إذ يشتمل على ملاعب رياضية وحديقة للعائلات، إضافة إلى قربه من مركز تسوق «الورقاء مول».

ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية للفيلا في «الورقاء 3» نحو 252 ألف درهم سنوياً، كما يمكن العثور على فلل من أربع غرف نوم بمتوسط إيجاري يبلغ 172 ألف درهم سنوياً.

«الورقاء 2»

بدورها، تتميز «الورقاء 2» باشتمالها على مجموعة واسعة من العقارات السكنية من شقق وفلل ذات مرافق مميزة، وتضم نوادي لياقة بدنية وبرك سباحة، إضافة إلى مسارات جري.

وبحسب «بيوت دوت كوم»، بلغت نسبة البحث عن فلل للإيجار في «الورقاء 2» نحو 25.83%، فيما يبلغ متوسط الإيجار السنوي للفيلا 211 ألف درهم، كما يمكن العثور على فلل من خمس غرف نوم بمتوسط إيجاري يبلغ 246 ألف درهم سنوياً.

«الورقاء 4»

ولفت التقرير إلى أن «الورقاء 4» من المجمعات السكنية المميزة في المنطقة، إذ تتميز هي الأخرى بتوافر المرافق من ملاعب ومتنزهات ومسارات جري، ما أدى إلى زيادة نسبة البحث عن فلل للإيجار فيها إلى 24.29%، فيما يبلغ متوسط الإيجار السنوي للفيلا في المنطقة 217 ألف درهم.

معظم عقارات الورقاء ينحصر في الفلل، ويمكن العثور على مجموعة من الشقق السكنية في «الورقاء 1».

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