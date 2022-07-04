«المارينا».. برج يتيح 19 مخططاً طابقياً للشقق السكنية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تضم منطقة «مرسى دبي» أو «دبي مارينا»، برج «المارينا» الذي يوفر مجموعة متنوّعة من الوحدات السكنية.

ويُعرف البرج أيضاً باسم برج «إسكان»، ويتكون من 35 طابقاً، وقد تم تسليم المشروع عام 2016.

يضم البرج حالياً أكثر من 300 شقة وستة متاجر.

يتميز برج «المارينا» بموقع قريب من المرافق والمناطق التجارية في دبي، فيما تقع كل من محطة «مترو دبي» ومحطة «ترام دبي مارينا» بالقرب من البرج، ما يسهّل التنقل إلى مختلف مناطق دبي.

يوفر البرج أربعة طوابق مواقف سيارات سفلية، إضافة إلى أربعة مصاعد حديثة، وخدمات أمن وتكييف مركزي وصيانة.

كما يتوافر في البرج ناد صحي، يضم صالة رياضية مجهزة بمعدات حديثة، وبرك سباحة للنساء والرجال، ومنطقة لعب للأطفال.

أما بعض الوحدات التجارية فتقع في الطابق الأرضي، مع مدخل منفصل لضمان خصوصية السكان.

يتوافر داخل البرج كذلك 19 مخططاً طابقياً للشقق السكنية التي تتميز جميعها بمساحات واسعة.

تراوح مساحة شقق الـ«استوديو» بين 500 و600 قدم مربعة، مع ستة مخططات طابقية لهذه الوحدات السكنية.

أما الشقق المكونة من غرفتين وصالة، فهي شقق مفروشة، وتراوح مساحتها بين 1200 و1750 قدماً مربعة، بينما تراوح مساحة الشقق ثلاث غرف وصالة بين 2100 و3300 قدم مربعة.

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