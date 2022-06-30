«طيران الإمارات» تقدم نصائح للمسافرين خلال ذروة رحلات الصيف

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أفادت شركة طيران الإمارات بأنها تتوقع عدداً كبيراً من المسافرين المغادرين من دبي، بمناسبة عطلة عيد الأضحى ونهاية العام الدراسي.



وأضافت الشركة عبر موقعها الشبكي، أنها نتوقع زيادة وقت الانتظار عند إنجاز إجراءات السفر، بسبب إجراءات التحقق من متطلبات السفر بخصوص فيروس جائحة «كوفيدـ19»، وتدابير السلامة.

ونصحت الناقلة متعامليها بإنجاز إجراءات السفر مبكراً، والتأكد من إحضار الوثائق الضرورية.



ولفتت إلى أن متطلبات السفر تتغير بشكل متكرر، لذا ينبغي التحقق من المستندات المطلوبة لوجهتك قبل السفر على صفحة متطلبات السفر على الموقع الشبكي للناقلة.

وأضافت: «يُطلب من المتعاملين الذين يبدأون رحلاتهم من دبي أن يكونوا في المطار باكراً، إذ تفتح كاونترات إنجاز إجراءات السفر قبل 24 ساعة من انطلاق الرحلة من دبي، لذا يمكن إنجاز إجراءات السفر وتسليم الحقائب قبل 24 ساعة من موعد رحلة المغادرة».

وبينّت أنه بالنسبة للمسافرين إلى الولايات المتحدة، فإن «كاونترات» إنجاز إجراءات السفر، تفتح قبل 12 ساعة من موعد الرحلة.

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