«طيران الإمارات» تجري تنقلات تتيح وضع كفاءات إماراتية في أسواق رئيسية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن تنقلات إدارية ضمن فريق العمليات التجارية في الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا وأفريقيا، بهدف وضع الكفاءات الوطنية الإماراتية في الأسواق الرئيسية والأدوار التجارية العالمية.



كفاءات مواطنة

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الشركة، عدنان كاظم: «لدينا مجموعة كبيرة من الكفاءات من مواطني دولة الإمارات، ونواصل الاستثمار لتطوير مهاراتهم وتزويدهم بفرص النمو والترقي الوظيفي، ذلك إننا نعمل على بناء مسار قيادي قوي يدعم الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية لنا ولدولتنا في الـ50 عاماً المقبلة».

وعبّر كاظم عن الثقة التامة من قدرة المديرين الجدد على تعزيز تواجد الناقلة في مختلف الأسواق العالمية، وخدمة المتعاملين والشركاء بصورة ديناميكية في بيئة سفر سريعة التغير.

المواقع الجديدة

ووفقاً للبيان، سيباشر أعضاء فريق العمليات التجارية في «طيران الإمارات» مهامهم الجديدة اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

وسيتولى مدير «طيران الإمارات» في هونغ كونغ حالياً، سعيد عبد الله ميران، منصب مدير «طيران الإمارات» في الفلبين، كما ستتولى ريما المرزوقي، منصب مدير «طيران الإمارات» في البحرين.

بدوره، سيتولى مدير دعم تجاري حالياً، عبد الله عدنان، منصب مدير «طيران الإمارات» في تنزانيا، في ما سيتولى مدير «طيران الإمارات» في تنزانيا حالياً، ماجد الفلاسي، منصب مدير «طيران الإمارات» في السودان.

في السياق نفسه، سيتولى محمد طاهر الذي يتقلد منصب «مدير دعم تجاري» حالياً، منصب مدير دعم تجاري في كينيا، في ما سينتقل راشد صلاح الأنصاري، إلى وحدة المبيعات العالمية بـ«طيران الإمارات»، مراقباً رئيسياً للحسابات.

أما حمد العلي، فسينتقل إلى فريق مبيعات «طيران الإمارات» في الدولة، مديراً لتطوير الأعمال، وسيتولى محمد القاسم، منصب مدير «طيران الإمارات» في قبرص.



برنامج فريد

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أن برنامج المحطات الخارجية لدائرة العمليات التجارية لديها يعد برنامجاً فريداً يهيئ مواطني دولة الإمارات لتولي مناصب قيادية في المستقبل.

وأضافت: «يساعد تبادل الأدوار، في إطار البرنامج، المواطنين، على بناء مهاراتهم وخبراتهم من خلال توسيع نطاق عملهم عبر أدوار العمليات التجارية العالمية المتنوعة لـ(طيران الإمارات)».

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