100 عارض يشاركون في معرض «هايف للأثاث»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق في مركز إكسبو الشارقة، اليوم، فعاليات معرض «هايف للأثاث»، الحدث الذي يركز على كبار تجار التجزئة والجملة بالمنطقة، وسيشهد الحدث الذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل، مشاركة أكثر من 100 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة الأثاث والمفروشات. ويشكل الحدث الذي يقدم مجموعة واسعة من أحدث وأرقى منتجات الأثاث المنزلي العصري والتصاميم الداخلية والديكورات العصرية، منصة تجارية مناسبة للتعاون والتواصل التجاري، وتبادل الخبرات بين ممثلي الشركات أنفسهم والزوار من أصحاب الاختصاص، وكبار تجارة التجزئة والجملة بالمنطقة والعاملين في قطاع الفنادق والبناء والضيافة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، سيف محمد المدفع، عن ترحيب المركز باستضافة معرض «هايف للأثاث»، الذي يُغني أجندة الفعاليات الإقليمية والعالمية المتميزة التي ينظمها المركز سنوياً بشكل عام، ويشكل إضافة نوعية للجهود التي يبذلها «إكسبو الشارقة» في دعم صناعة الأثاث والمفروشات بالإمارة، التي تعد من الصناعات المهمة في دولة الإمارات، إذ تسهم بنسبة 3.6% في قطاع الصناعات التحويلية في الدولة، وتعتبر من الصناعات الرائجة والرابحة في الإمارات، وذلك في ظل النمو المتواصل لقطاع البناء والتشييد، والذي بدوره يعزز الطلب على شراء الأثاث والديكور والإضاءة ومستلزماتها. وأشار المدفع إلى أن المعرض يشكل منصة مهمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العاملة في صناعة الأثاث والمفروشات، إلى جانب دوره في دعم المصنعين المحليين، من خلال إتاحة الفرصة لهم للالتقاء بكبرى شركات التصميم الداخلي والأثاث العالمية، وعقد الصفقات التجارية، مشيراً إلى أن الحدث، إلى جانب دوره التجاري المهم، فإنه سيتيح الفرصة لسكان إمارة الشارقة وزوارها للاطلاع على أحدث منتجات الأثاث، ولوازم البيت العصري، والتعرف إلى آخر وأهم ما توصل إليه عالم التصميم والديكور.

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