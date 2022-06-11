أبرز 5 نصائح عند التسوق من منصات التجارة الإلكترونية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

دعا خبير شؤون تجارة التجزئة إبراهيم البحر، إلى أهمية إتباع عدد من النصائح والإرشادات عند التسوق من منصات التجارة الإلكترونية في مختلف القطاعات لإنجاز صفقات شراء ناجحة.

وأوضح أن من أبرز النصائح التي من المهم اتباعها عند التسوق من مواقع التجارة الإلكترونية هي مقارنة الأسعار المعروضة للسلع المستهدفة بالشراء على الموقع سواء مقارنة بمنصات أخرى للتجارة الإلكترونية أو حتى بمثيلاتها في المتاجر التقليدية.

وأضاف أن النصيحة الثانية ترتكز على ضرورة التأكد من وجود ضمان واضح على السلع الإلكترونية والكهربائية بمختلف أنواعها وبشكل مماثل للمتاجر التقليدية وفقا لمعايير حماية المستهلك في الدولة.

وأشار إلى أنه من المهم أن يحرص المستهلك على التأكد من مطابقة المنتج بالبيانات المعروضة على الموقع والتأكد من صلاحية المنتج للعمل بالسوق المحلية كمنتجات الهواتف الذكية وغيرها.

وأفاد بأن النصيحة الرابعة ترتكز في أهمية تجنب منصات التجارة الإلكترونية المجهولة أو صفحات التواصل الاجتماعي التي تتيح منتجات لا تتوافر فيها ضمانات للسلع المباعة.

وأوضح أن النصيحة الخامسة هي عدم الانسياق لإغراءات العروض فقط للتسوق بشراء سلع غير ضرورية، إذ تتسبب محفزات العروض في الوقوع في أخطاء الشراء غير الرشيد لأي منتجات لمجرد خضوعها للتخفيضات.

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