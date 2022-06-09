«نتورك إنترناشيونال»: نمو معدلات الإنفاق عبر منصات التجارة الإلكترونية بالإمارات خلال الربع الأول

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أظهرت احصاءات لشركة «نتورك إنترناشيونال»، مزود الخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً لافتاً في معدلات الإنفاق عبر منصات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2022، محققة ضعف المعاملات المسجلة ضمن «نقاط البيع»، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وجاء الارتفاع في الإنفاق عبر الإنترنت، والذي شمل مدفوعات بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية، مدعوماً بحجم المدفوعات الرقمية التي سجلتها معاملات القطاع الحكومي، تلتها المطاعم ومتاجر السوبرماركت والمتاجر الصغيرة، والتي شكلت أكثر من 45% من إجمالي حجم الإنفاق.



نمو الإنفاق

ووفقاً لـ«نتورك إنترناشيونال»، فقد شهد إجمالي الإنفاق عبر البطاقات خلال الربع الأول من عام 2022 نمواً من خانتين مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، كما ارتفع إجمالي عدد البطاقات المستخدمة لسداد المدفوعات عبر الإنترنت بنسبة 32%، في إشارة إلى حدوث تبدل دائم في سلوكيات المستهلكين بعد جائحة «كوفيدـ19»، وزيادة الاعتماد على منصات التجارة الرقمية.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بمعاملات المدفوعات باستخدام البطاقات ذات معدلات الإنفاق المنخفضة والمتوسطة، ما يشكل دليلاً على حدوث تحول في توجهات الدفع لدى فئات السكان الذين كانوا يعتمدون سابقاً على الدفع النقدي كأول خياراتهم، أو أولئك الذين كان معدل استخدامهم لبطاقات الدفع معتدلاً.



عدد البطاقات

وارتفع عدد بطاقات «الخصم المباشر» المستخدمة خلال الربع الأول من العام 2022 بمعدل 1.5 مرة مقارنة بعدد «بطاقات الائتمان»، كما ارتفع حجم المدفوعات باستخدام بطاقات الائتمان لدى المستهلكين ذوي معدلات الانفاق المنخفضة والمتوسطة بصورة أعلى مقارنة بمدفوعات المستهلكين ذوي معدلات الإنفاق المرتفعة.

وسجلت معدلات الإنفاق باستخدام «بطاقات الخصم» عبر الإنترنت في متاجر السوبرماركت نمواً بنسبة 36% مقارنة بالإنفاق عبر الإنترنت باستخدام «بطاقات الائتمان» التي شهدت نمواً بنسبة 20%.

وأفادت «نتورك إنترناشيونال» سابقاً بارتفاع حجم إنفاق سكان دولة الإمارات عند التسوق من متاجر السوبرماركت عبر الإنترنت خلال فترة ما بعد إغلاقات «كوفيد-19»، مقارنةً بحجم مشترياتهم داخل المتاجر.

ومع استمرار هذا التوجه في التصاعد منذ عام 2020، شهدت متاجر السوبر ماركت نمواً قارب الخانتين في متوسط الإنفاق بالبطاقات عبر خدمات التجارة الإلكترونية، في حين حافظ الإنفاق في نقاط البيع على معدلاته.

وفي الوقت ذاته، سجلت معدلات الإنفاق باستخدام بطاقات الخصم المباشر داخل المتاجر نمواً بنسبة 5%، مقارنة ببطاقات الائتمان التي كانت معدلات إنفاقها ثابتة.

تقنيات حديثة

وقال رئيس خدمات الاستشارات والمعلومات في «نتورك إنترناشيونال»، إيان جيجينز، إن المدفوعات الرقمية تعتبر من أبرز التقنيات الجديدة في عالمنا اليوم، لذلك يحتاج التجار إلى وضعها في المقام الأول على مستوى أدواتها واستخدام بياناتها ليتمكنوا من الاستمرار بمواكبة ديناميكيات الأسواق المتغيرة.

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