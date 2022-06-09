مسافرون ضمن مليون رحلة و600 ناقلة عالمية يختارون «طيران الإمارات» لأفضل خدمتي «واي فاي» و«طعام»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

نالت «طيران الإمارات» جائزتين خلال حفل «جوائز أبيكس» 2022APEX، الذي أقيم الحفل في العاصمة الأيرلندية دبلن.

وأفادت في بيان بأن «جوائز أبيكس» تمنح نتيجة اختيار الركاب، لافتة إلى فوزها بجائزتي: «أفضل انترنت لاسلكي Wi-Fi»، و«أفضل مأكولات ومشروبات على الطائرة» في الشرق الأوسط.

وبحسب البيان، طُلب من ركاب سافروا على أكثر من مليون رحلة مع نحو 600 ناقلة من جميع أنحاء العالم، خلال العام الجاري، تقييم تجارب سفرهم في خمس فئات فرعية: راحة المقعد، خدمة المقصورة، الطعام والمشروبات، الترفيه، والإنترنت اللاسلكي.

وتُتوّج هاتان الجائزتان جهود «طيران الإمارات» المتواصلة لتقديم أفضل تجربة متعاملين على متن الطائرة، كما رفعتا العدد الإجمالي لـ«جوائز أبيكس» المقدمة للناقلة إلى 30 جائزة منذ إطلاق هذه الجوائز في عام 2010.



«أفضل أطعمة»

وتكرم جائزة أفضل أطعمة ومشروبات خدمات «طيران الإمارات» ذات الجودة العالية والمستوحاة من المنطقة وقائمة المشروبات الشاملة، حيث تهتم بأدق التفاصيل وتعمل على مدار الساعة، وتحمل أكثر من 110 ملايين وجبة من 4600 وصفة تلبي مختلف الأذواق على رحلاتها كل عام. كما تولي «طيران الإمارات» اهتماماً خاصاً بتقديم المشروبات، بما في ذلك تشكيلة واسعة من الشاي والقهوة والعصائر.



خدمة «واي فاي»

ونظراً إلى أن البقاء على اتصال أصبح عنصراً أساسياً على الأرض وفي الأجواء، فقد كانت «طيران الإمارات» من أوائل الناقلات العالمية التي وفّرت إمكانية استخدام الهاتف المحمول على جميع طائراتها في عام 2007. كما جهزت جميع طائراتها بخدمة «واي فاي»، حيث تتوافر خيارات الاتصال المجاني لركاب الدرجتين الأولى والأعمال وأعضاء الفئة البلاتينية في «سكاي واردز».

وتوفر «طيران الإمارات» خططاً قيّمة لاستخدام الإنترنت أو الدردشة طوال الرحلة. فقد استبدلت في العام الماضي الخطط المحدودة بأخرى غير محدودة أو خطط زمنية، ما أدى إلى تبسيط الخيارات المتاحة.



الترفيه الجوي

بدوره، يوفّر نظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice أكثر من 5000 قناة، بما في ذلك ما يصل إلى 150 قناة مخصصة للعائلات والأطفال، تعرض نطاقاً فريداً من المحتوى بـ40 لغة، إضافة إلى أكثر من 4000 ساعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية، ونحو 3500 ساعة من الموسيقى والبودكاست، وخمس قنوات تلفزيونية مباشرة تعرض الأحداث الكبرى لمحبي الرياضة ومتابعة أخبار العالم.



تحديث الأسطول

وأكدت «طيران الإمارات» أنه وانطلاقاً من التزامها بـ«تميز دائم»، فإنها تستثمر بشكل كبير لرفع مستوى خدماتها ومنتجاتها في جميع الدرجات. وستطلق برنامجاً ضخماً لتحديث أسطولها وتجهيز 120 طائرة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة، إضافة إلى أحدث التصاميم الداخلية في المقصورات الأخرى.

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